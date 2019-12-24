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В Храме Всех Святых продолжает действовать выставка-ярмарка «Рождественский дар»

24 декабря 2019, 13:11
В Храме Всех Святых города Гусева продолжается выставка-ярмарка «Рождественский дар». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На выставке представлены работы участников муниципального конкурса творческих работ «Ангел-Хранитель» и творческие изделия на Рождественскую тематику.

Работы выполнены учащимися школ, воспитанниками детских садов и других образовательных учреждений нашего округа.
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