В Храме Всех Святых города Гусева продолжается выставка-ярмарка «Рождественский дар». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На выставке представлены работы участников муниципального конкурса творческих работ «Ангел-Хранитель» и творческие изделия на Рождественскую тематику.
Работы выполнены учащимися школ, воспитанниками детских садов и других образовательных учреждений нашего округа.
В Храме Всех Святых продолжает действовать выставка-ярмарка «Рождественский дар»
24 декабря 2019, 13:11