18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»

Напомним: 15 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция советской армии. Это одна из последних и самых крупных стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, ускорившая полное и безоговорочное поражение противника. Советские войска перешли границу Германии и прорвали оборону врага. В ходе кровопролитных боёв они проявляли массовый героизм и, не щадя своих жизней, брали штурмом город за городом. Победа далась ценой больших боевых потерь.
В январе юбилейного года эстафету «Дорогами Победы» первыми примут Краснознаменский, Гусевский, Черняховский и Неманский городские округа.
В среду, 15 января
посёлок Добровольск Краснознаменского городского округа:
- 11:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года);
- 12:00 — концертно-информационная программа «Помним!», работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Добровольский сельский Дом культуры, пл. Героев, д. 5).
В субботу, 18 января
город Черняховск
- 11:00 — межмуниципальная научно-практическая конференция, посвящённая событиям Восточно-Прусской наступательной операции (библиотека города Черняховска, ул. Калинина, д. 4).
город Краснознаменск
- 12:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов, погибших при взятии города Лазденен);
- 13:00 — концерт с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Дом культуры Краснознаменска, ул. Калининградская, д. 39);
посёлок Ольховатка Гусевского городского округа:
- 12:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года).
город Гусев:
- 14:00 — реконструкция боя «Взятие Гумбиннена» (парковая территория физкультурно-оздоровительного комплекса Гусева, ул. Школьная, д. 1).
В воскресенье, 19 января
город Неман:
- 11:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов на ул. Победы);
- 11:30 — театрализованное представление, посвящённое взятию Рагнита (Дом культуры Немана, ул. Советская, д. 2).
город Черняховск
- 12:00 — военно-историческая реконструкция эпизодов штурма Инстербурга в январе 1945 года (парк Победы).