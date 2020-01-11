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Информационный сайт города Гусева

18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»

11 января 2020, 14:24
18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»
В эстафета «Дорогами Победы», стартовавшей в ноябре прошлого года в Нестерове, принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, ветераны становления Калининградской области, члены регионального правительства, представители общественных организаций, юнармейцы и молодежь, жители региона.

Напомним: 15 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция советской армии. Это одна из последних и самых крупных стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, ускорившая полное и безоговорочное поражение противника. Советские войска перешли границу Германии и прорвали оборону врага. В ходе кровопролитных боёв они проявляли массовый героизм и, не щадя своих жизней, брали штурмом город за городом. Победа далась ценой больших боевых потерь.

В январе юбилейного года эстафету «Дорогами Победы» первыми примут Краснознаменский, Гусевский, Черняховский и Неманский городские округа.

В среду, 15 января


посёлок Добровольск Краснознаменского городского округа:
  • 11:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года);
  • 12:00 — концертно-информационная программа «Помним!», работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Добровольский сельский Дом культуры, пл. Героев, д. 5).

В субботу, 18 января


город Черняховск
  • 11:00 — межмуниципальная научно-практическая конференция, посвящённая событиям Восточно-Прусской наступательной операции (библиотека города Черняховска, ул. Калинина, д. 4).

город Краснознаменск
  • 12:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов, погибших при взятии города Лазденен);
  • 13:00 — концерт с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Дом культуры Краснознаменска, ул. Калининградская, д. 39);

посёлок Ольховатка Гусевского городского округа:
  • 12:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года).

город Гусев:
  • 14:00 — реконструкция боя «Взятие Гумбиннена» (парковая территория физкультурно-оздоровительного комплекса Гусева, ул. Школьная, д. 1).

В воскресенье, 19 января


город Неман:
  • 11:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов на ул. Победы);
  • 11:30 — театрализованное представление, посвящённое взятию Рагнита (Дом культуры Немана, ул. Советская, д. 2).

город Черняховск
  • 12:00 — военно-историческая реконструкция эпизодов штурма Инстербурга в январе 1945 года (парк Победы).
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