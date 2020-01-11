18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»

В среду, 15 января

11:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года);



12:00 — концертно-информационная программа «Помним!», работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Добровольский сельский Дом культуры, пл. Героев, д. 5).



В субботу, 18 января

11:00 — межмуниципальная научно-практическая конференция, посвящённая событиям Восточно-Прусской наступательной операции (библиотека города Черняховска, ул. Калинина, д. 4).



12:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов, погибших при взятии города Лазденен);



13:00 — концерт с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, работа выставки «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко-художественного музея (Дом культуры Краснознаменска, ул. Калининградская, д. 39);



12:00 — митинг с возложением венков и цветов (мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года).



14:00 — реконструкция боя «Взятие Гумбиннена» (парковая территория физкультурно-оздоровительного комплекса Гусева, ул. Школьная, д. 1).



В воскресенье, 19 января

11:00 — митинг с возложением венков и цветов (братская могила советских воинов на ул. Победы);



11:30 — театрализованное представление, посвящённое взятию Рагнита (Дом культуры Немана, ул. Советская, д. 2).



12:00 — военно-историческая реконструкция эпизодов штурма Инстербурга в январе 1945 года (парк Победы).



В эстафета «Дорогами Победы», стартовавшей в ноябре прошлого года в Нестерове, принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, ветераны становления Калининградской области, члены регионального правительства, представители общественных организаций, юнармейцы и молодежь, жители региона.Напомним: 15 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция советской армии. Это одна из последних и самых крупных стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, ускорившая полное и безоговорочное поражение противника. Советские войска перешли границу Германии и прорвали оборону врага. В ходе кровопролитных боёв они проявляли массовый героизм и, не щадя своих жизней, брали штурмом город за городом. Победа далась ценой больших боевых потерь.В январе юбилейного года эстафету «Дорогами Победы» первыми примут Краснознаменский, Гусевский, Черняховский и Неманский городские округа.