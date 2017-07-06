Городской музей приглашает на концерт Алексея и Кристины Бачинских

6 июль 2017, 13:14

В Гусевском музее в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских. Музыканты представят гитарную музыку от Ренессанса до наших дней, звучание струн разных эпох сольно и в дуэте, загадочный фингерстайл, утончённую гитарную классику и страстное фламенко.



Концерт состоится 7 июля 2017 года в 18.30 в Большом выставочном зале музея. Цена билета 150 руб..

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