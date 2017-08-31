9 сентября Гусевская ДЮСШ проведёт день открытых дверей
31 август 2017, 17:24
9 сентября МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» проведёт день открытых дверей. Приглашаются дети и их родители.Теги: ДЮСШ День открытых дверей
Непосредственно в спортзале ДЮСШ вы сможете ознакомиться с видами спорта по которым ведутся занятия, познакомиться с тренерами преподавателями и задать интересующие вопросы.
Двери спортзала для всех желающих будут открыты с 11.00. Заведение расположено по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 1.
Непосредственно в спортзале ДЮСШ вы сможете ознакомиться с видами спорта по которым ведутся занятия, познакомиться с тренерами преподавателями и задать интересующие вопросы.
Двери спортзала для всех желающих будут открыты с 11.00. Заведение расположено по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 1.
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