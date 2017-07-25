ДЮСШ продолжает набор детей в возрасте от 6 лет в спортивные секции

25 июль 2017, 10:22

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Гусевская детско-юношеская спортивная школа», продолжает набор детей в возрасте от 6 лет в спортивные секции по отделениям: легкая атлетика, регби, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба, футбол, тайский бокс, плавание, волейбол, тхэквондо.



По всем вопросам обращаться по адресу г. Гусев ул. Красноармейская 1., с 09.00 ч. до 18.00 часов или по телефону 3-35-37 Выходной: суббота, воскресенье.

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