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ДЮСШ продолжает набор детей в возрасте от 6 лет в спортивные секции

25 июль 2017, 10:22
ДЮСШ продолжает набор детей в возрасте от 6 лет в спортивные секции
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Гусевская детско-юношеская спортивная школа», продолжает набор детей в возрасте от 6 лет в спортивные секции по отделениям: легкая атлетика, регби, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба, футбол, тайский бокс, плавание, волейбол, тхэквондо.

По всем вопросам обращаться по адресу г. Гусев ул. Красноармейская 1., с 09.00 ч. до 18.00 часов или по телефону 3-35-37 Выходной: суббота, воскресенье.
Теги: ДЮСШ
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