23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу

18 сентябрь 2017, 15:02

Уважаемые гусевцы!



23 сентября в городском лесопарке (ГРЭСовский лес) г. Гусева состоится Осенний Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу.



Программа соревнования:

11.00-12.00 Регистрация участников

12.00-12.10 Парад открытия

12.10-12.25 Дистанция 330 м - мальчики и девочки 2008 г.р. и младше;

12.25-12.40 Дистанция 570 м - мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;

12.40-13.00 Дистанция 1000 м - мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;

13.00-13.10 Дистанция 1520 м - девушки 2002-2003 г.р.;

13.10-13.30 Дистанция 2 км – юноши 2002-2003 г.р., девушки 2000-2001 г.р.;

13.30-13.50 Дистанция 3 км – юноши 2000-2001 г.р.;

13.50-14.10 Дистанция 3 км - юниорки 1998-1999 г.р.;, женщины;

14.10-14.25 Дистанция 3 км – юниоры 1998-1999 г.р.;

14.25-15.00 Дистанция 5 км – мужчины;

15.00-15.10 Подведение командных итогов, награждение.



К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Калининградской области, команды спортивных организаций г. Калининграда. Состав команды произвольный. Допускаются спортсмены, заявленные в установленном порядке, имеющие специальную подготовку, допущенные врачом к данным соревнованиям.



Соревнования проводятся по 7 возрастным группам:

1 группа – мужчины и женщины 1997 г.р. и страше;

2 группа – юниоры и юниорки 1998-1999 г.р.;

3 группа – юноши и девушки 2000-2001 г.р.;

4 группа – юноши и девушки 2002-2003 г.р.;

5 группа – мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;

6 группа – мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;

7 группа – мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.



(справки по тел. 8(4012) 53-35-19)

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