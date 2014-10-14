23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
18 сентябрь 2017, 15:02
Уважаемые гусевцы!Теги: соревнование лёгкая атлетика
23 сентября в городском лесопарке (ГРЭСовский лес) г. Гусева состоится Осенний Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу.
Программа соревнования:
11.00-12.00 Регистрация участников
12.00-12.10 Парад открытия
12.10-12.25 Дистанция 330 м - мальчики и девочки 2008 г.р. и младше;
12.25-12.40 Дистанция 570 м - мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
12.40-13.00 Дистанция 1000 м - мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;
13.00-13.10 Дистанция 1520 м - девушки 2002-2003 г.р.;
13.10-13.30 Дистанция 2 км – юноши 2002-2003 г.р., девушки 2000-2001 г.р.;
13.30-13.50 Дистанция 3 км – юноши 2000-2001 г.р.;
13.50-14.10 Дистанция 3 км - юниорки 1998-1999 г.р.;, женщины;
14.10-14.25 Дистанция 3 км – юниоры 1998-1999 г.р.;
14.25-15.00 Дистанция 5 км – мужчины;
15.00-15.10 Подведение командных итогов, награждение.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Калининградской области, команды спортивных организаций г. Калининграда. Состав команды произвольный. Допускаются спортсмены, заявленные в установленном порядке, имеющие специальную подготовку, допущенные врачом к данным соревнованиям.
Соревнования проводятся по 7 возрастным группам:
1 группа – мужчины и женщины 1997 г.р. и страше;
2 группа – юниоры и юниорки 1998-1999 г.р.;
3 группа – юноши и девушки 2000-2001 г.р.;
4 группа – юноши и девушки 2002-2003 г.р.;
5 группа – мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;
6 группа – мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
7 группа – мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.
(справки по тел. 8(4012) 53-35-19)
23 сентября в городском лесопарке (ГРЭСовский лес) г. Гусева состоится Осенний Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу.
Программа соревнования:
11.00-12.00 Регистрация участников
12.00-12.10 Парад открытия
12.10-12.25 Дистанция 330 м - мальчики и девочки 2008 г.р. и младше;
12.25-12.40 Дистанция 570 м - мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
12.40-13.00 Дистанция 1000 м - мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;
13.00-13.10 Дистанция 1520 м - девушки 2002-2003 г.р.;
13.10-13.30 Дистанция 2 км – юноши 2002-2003 г.р., девушки 2000-2001 г.р.;
13.30-13.50 Дистанция 3 км – юноши 2000-2001 г.р.;
13.50-14.10 Дистанция 3 км - юниорки 1998-1999 г.р.;, женщины;
14.10-14.25 Дистанция 3 км – юниоры 1998-1999 г.р.;
14.25-15.00 Дистанция 5 км – мужчины;
15.00-15.10 Подведение командных итогов, награждение.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Калининградской области, команды спортивных организаций г. Калининграда. Состав команды произвольный. Допускаются спортсмены, заявленные в установленном порядке, имеющие специальную подготовку, допущенные врачом к данным соревнованиям.
Соревнования проводятся по 7 возрастным группам:
1 группа – мужчины и женщины 1997 г.р. и страше;
2 группа – юниоры и юниорки 1998-1999 г.р.;
3 группа – юноши и девушки 2000-2001 г.р.;
4 группа – юноши и девушки 2002-2003 г.р.;
5 группа – мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;
6 группа – мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
7 группа – мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.
(справки по тел. 8(4012) 53-35-19)
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