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Новости / Образование

В Гусевском районе полицейские напомнили старшеклассникам о вреде наркотиков

17 ноябрь 2017, 11:40
Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» организовали для старшеклассников школы №3 районного центра урок под названием «Действуй ради жизни!».

Полицейские рассказали подросткам о негативном воздействии наркотиков на организм, а также разъяснили, какие правовые последствия влечёт незаконное хранение, употребление и сбыт запрещённых веществ.

В ходе доверительной беседы со школьниками инспекторы ПДН затронули тему недопустимости употребления запрещенных курительных смесей. Офицеры рассказали о пагубных последствиях курения спайса, о том, что зависимость от него наступает уже после первого употребления.

В завершение урока полицейские призвали школьников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить досуг безопасно.
Теги: полиция школа
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