В Гусевском районе полицейские напомнили старшеклассникам о вреде наркотиков

17 ноябрь 2017, 11:40

Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» организовали для старшеклассников школы №3 районного центра урок под названием «Действуй ради жизни!».



Полицейские рассказали подросткам о негативном воздействии наркотиков на организм, а также разъяснили, какие правовые последствия влечёт незаконное хранение, употребление и сбыт запрещённых веществ.



В ходе доверительной беседы со школьниками инспекторы ПДН затронули тему недопустимости употребления запрещенных курительных смесей. Офицеры рассказали о пагубных последствиях курения спайса, о том, что зависимость от него наступает уже после первого употребления.



В завершение урока полицейские призвали школьников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить досуг безопасно.

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