Гусевский политехникум посетили представители Республики Польша

22 ноябрь 2017, 16:17

Элеонора Ким

Гусевский политех радушно встретил представителей Республики Польша. Старший методист по производственной практике Ергемлидзе Валентина Ивановна показала гостям мастерские техникума и рассказала о будущих мероприятиях, связанных с развитием и повышением мастерства как студентов, так и преподавателей.Гости заинтересованно рассматривали деревообрабатывающие станки и интересовались продукцией буфета политеха, отдельное внимание обратили на станки с числовым программным управлением и оборудование в электромастерской.Приезжайте к нам в гости и давайте сотрудничать, в завершение встречи сказали мы.