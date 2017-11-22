Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Образование

Гусевский политехникум посетили представители Республики Польша

22 ноябрь 2017, 16:17
Гусевский политех радушно встретил представителей Республики Польша. Старший методист по производственной практике Ергемлидзе Валентина Ивановна показала гостям мастерские техникума и рассказала о будущих мероприятиях, связанных с развитием и повышением мастерства как студентов, так и преподавателей.

Гости заинтересованно рассматривали деревообрабатывающие станки и интересовались продукцией буфета политеха, отдельное внимание обратили на станки с числовым программным управлением и оборудование в электромастерской.

Приезжайте к нам в гости и давайте сотрудничать, в завершение встречи сказали мы.

Элеонора Ким
Теги: политех Польша
267 просмотров
0
Другие новости по теме
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума
У студентов политеха появилась возможность получить высшее образование Петрозаводского университета
У студентов политеха появилась возможность получить высшее образование Петрозаводского университета
Мы все из дружной Политеховской семьи!
Мы все из дружной Политеховской семьи!
Педагоги и студенты политеха побывали в Технологическом колледже г. Советска
Педагоги и студенты политеха побывали в Технологическом колледже г. Советска

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»