Праздником «Что за прелесть эти сказки» отметили юбилей Шарля Перро в Лермонтовской библиотеке

29 январь 2018, 12:14

Сказки Шарля Перро знакомы и любимы детьми всех стран.



В мире много сказок

Грустных и смешных

И прожить на свете

Нам нельзя без них.

Пусть герои сказок

Дарят нам тепло,

Пусть добро навеки

Побеждает зло.



Жил во Франции человек по имени Шарль Перро. Он не был сказочником, а был ученым и юристом. Но однажды он написал чудесные волшебные истории, которые назвал «Сказки матушки гусыни». А было там всего восемь волшебных историй.



Еще не зная букв, девочки уже знают кто такие: Золушка, Красная Шапочка, спящая Красавица. А сказки «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик с пальчик», знают все мальчишки. Ребята постарше интересуются сказками «Рике с хохолком» и «Ослиная шкура». Сказки Шарля Перро учат мудрости, доброте, вежливости и осторожности.



К юбилею Шарля Перро Лермонтовская библиотека провела литературный развлекательно - познавательный праздник «Что за прелесть эти сказки». Участниками праздника были дошкольники клуба по интересам «Почитай – ка», организованного на базе старшей группы МДОУ «Детский сад №19». Заведующая библиотекой Лукша М.А. разыграла веселую викторину по сказкам Шарля Перро, а воспитатель Филяновская Т.В. провела громкие чтения сказки «Красная Шапочка».



Волшебный мешок с предметами, принадлежащими героям сказок, доставленный на праздник, заставил ребят вспомнить героев всех сказок. Девочки побывали в роли Золушки. Они перебирали перемешанные фасоль и горох.



И, как будто услышав сказку, заглянула на праздник Красная Шапочка по дороге к бабушке. А за нею и Серый Волк. Так и получилось представление сказки «Красная Шапочка». Героев сказки сыграли воспитанники детского сада Лукша Полина и Трошин Даниил. А бабушку любезно согласилась сыграть младший воспитатель Закобуня М.П.

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