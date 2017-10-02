В Лермонтовской библиотеке прошёл литературный праздник, посвященный самому красивому времени года

2 октябрь 2017, 15:46

Литературный праздник, посвященный самому красивому времени года - осени, которое воспевают в своих произведениях писатели и поэты, провела заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. для детей из МДОУ № 19 детский сад «Ручеек».



Библиотекарь познакомила ребят с произведениями русских поэтов об осени, о таком замечательном времени года, в котором можно увидеть великолепие природных красок. Капризы осенней поры можно наблюдать только в это время года, когда в течение одного дня светит солнце и освещает красоты осени, и тут же может пойти дождь. Великие русские поэты А. Пушкин, А. Фет, Н. Некрасов, Ф. Тютчев подарили миру свои замечательные произведения, посвященные осени. Что может быть прекраснее таких стихов:



«Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора -

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...»

(Ф.Тютчев)



Дети познакомились с современными поэтами: Е.Благининой, В.Берестовым, А.Твардовским, И.Токмаковой. Ребята узнали, что происходит с природой осенью, почему желтеют или краснеют листья и начинается листопад. Мероприятие сопровождалось просмотром мультимедийной презентации, а в подарок от осени ребята получили кленовые разноцветные листья.

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