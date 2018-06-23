Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусевском кадетском корпусе состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском кадетском корпусе состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам

23 июня 2018, 16:41
В Гусевском кадетском корпусе состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам
Сегодня в гусевском филиале Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного состоялось торжественное вручение аттестатов двадцати выпускникам девятого класса. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Поздравить ребят пришли врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель командира 11-го армейского корпуса гвардии полковник Владимир Румянцев, руководитель филиала Кадетского морского корпуса в Гусеве Валентина Пономаренко, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, а также их преподаватели и родители.

«Уже сегодня вы встали на путь защитников своей семьи, своего дома и своей Родины. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем вами гордиться, и вы будете радовать нас своими успехами», — сказал Александр Китаев.

Во время мероприятия Валентина Пономаренко сообщила, что с первого сентября этого года филиал кадетского корпуса в Гусеве открывает запись в десятый класс. Теперь у ребят есть выбор: продолжить обучение в стенах родного учреждения или выбрать другое учебное заведение.
кадеты выпускники
0 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Николай Цуканов: Кадетский корпус воспитывает в наших детях лучшие качества
Николай Цуканов: Кадетский корпус воспитывает в наших детях лучшие качества
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
Праздник для учеников, студентов и педагогов
Праздник для учеников, студентов и педагогов
На базе школы №6 в Гусеве откроется филиал кадетского корпуса
На базе школы №6 в Гусеве откроется филиал кадетского корпуса

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»