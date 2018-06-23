Сегодня в гусевском филиале Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного состоялось торжественное вручение аттестатов двадцати выпускникам девятого класса. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Поздравить ребят пришли врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель командира 11-го армейского корпуса гвардии полковник Владимир Румянцев, руководитель филиала Кадетского морского корпуса в Гусеве Валентина Пономаренко, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, а также их преподаватели и родители.
«Уже сегодня вы встали на путь защитников своей семьи, своего дома и своей Родины. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем вами гордиться, и вы будете радовать нас своими успехами», — сказал Александр Китаев.
Во время мероприятия Валентина Пономаренко сообщила, что с первого сентября этого года филиал кадетского корпуса в Гусеве открывает запись в десятый класс. Теперь у ребят есть выбор: продолжить обучение в стенах родного учреждения или выбрать другое учебное заведение.
В Гусевском кадетском корпусе состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам
23 июня 2018, 16:41
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