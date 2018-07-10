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В Гусеве проводится набор в общеобразовательный 10 класс по программе «Колледж-класс»

10 июля 2018, 15:35
В Гусеве проводится набор в общеобразовательный 10 класс по программе «Колледж-класс»
Уважаемые выпускники 9-х классов и их родители!

Управление образования администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» информирует, что на базе МАОУ «СОШ № 3» открыт набор в общеобразовательный 10 класс по программе «Колледж-класс», который ориентирован на будущих студентов учебных заведений СПО (среднего профессионального образования) по профессиям:

— автомеханик;
— повар, кондитер.

Сетевые партнеры для профессиональной подготовки ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» и ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум».

В 11 классе сдаются:

— экзамен по выбранной профессии;
— ЕГЭ по русскому языку;
— ЕГЭ по математике базового уровня.

По окончании обучения выпускники получают аттестат о среднем общем образовании, свидетельство о получении рабочей профессии и возможность поступить в любое учреждение среднего профессионального образования.

Дата подачи заявлений до 20.07.2018 г..
Адрес: г. Гусев, ул. Советская, 25, МАОУ «СОШ № 3», кабинет № 227.
Время приёма: с 9:00 до 13:00, с 13:30 до 16:00.
Телефон для справок: 3-85-00.
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