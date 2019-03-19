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Победители этапа Всероссийской олимпиады профмастерства готовятся к финальным состязаниям

19 марта 2019, 13:05
Победители этапа Всероссийской олимпиады профмастерства готовятся к финальным состязаниям
Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства готовятся к финальным состязаниям. Соревнования проводятся Министерством просвещения России.

Станки, чертежи, программы. Перед поездкой на всероссийский этап олимпиады машиностроителей, будущие специалисты оттачивают навыки управления современными технологическими линиями.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Участники олимпиады по машиностроению должны изготовить вот такую деталь из дюралюминия.

Для работы с высокопрочным сплавом необходимы особые инструменты. Без знаний в области материаловедения, инженерной графики и технической механики, с этим заданием справиться невозможно. Дмитрий Лауцевичус хотел стать учителем физкультуры, но после срочной службы в артиллерии, обнаружил в себе тягу к точным наукам.

Дмитрий Лауцевичус, участник олимпиады:
— В артиллерии расстояния большие — в километрах, 30-40 км, а здесь в миллиметрах. Разница большая и расчёты другие. Станки с ЧПУ понимают язык цифр и кодов. Чтобы изготовить деталь нужно описать последовательность операций. Программа напоминает шпионскую шифровку.

Здесь описаны все опорные точки детали, подача и выбор инструмента.

Станок с ЧПУ может изготовить тысячи деталей с неизменной точностью. Главная задача специалистов инженерно-технического звена связана с чёткой работой оборудования.

Екатерина Канаева, директор Гусевского политехникума:
— Карты эксплуатации приходят на английском языке и это не разговорный английский, а технический английский, и, кстати, машиностроитель легко должен эти документы читать, чтобы самому внедрять эту единицу производства.

В жюри представители ведущих предприятий региона. Будущие работодатели это самые строгие судьи.

Алексей Гончаров, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Калининградской области:
— Когда видишь перед собой пример, что твой однокурсник победил в чемпионате региональном и поехал на Российские соревнования и получил хорошую работу — это пример соседского парня, который реализовал свою мечту.

Финал олимпиады машиностроителей состоится в Тамбове в апреле. У представителей региона, по оценке специалистов, есть все шансы на победу.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
политех WorldSkills Russia
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