/ / / Победители этапа Всероссийской олимпиады профмастерства готовятся к финальным состязаниям

19 марта 2019, 13:05

Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства готовятся к финальным состязаниям. Соревнования проводятся Министерством просвещения России.Станки, чертежи, программы. Перед поездкой на всероссийский этап олимпиады машиностроителей, будущие специалисты оттачивают навыки управления современными технологическими линиями.Для работы с высокопрочным сплавом необходимы особые инструменты. Без знаний в области материаловедения, инженерной графики и технической механики, с этим заданием справиться невозможно. Дмитрий Лауцевичус хотел стать учителем физкультуры, но после срочной службы в артиллерии, обнаружил в себе тягу к точным наукам.Здесь описаны все опорные точки детали, подача и выбор инструмента.Станок с ЧПУ может изготовить тысячи деталей с неизменной точностью. Главная задача специалистов инженерно-технического звена связана с чёткой работой оборудования.В жюри представители ведущих предприятий региона. Будущие работодатели это самые строгие судьи.Финал олимпиады машиностроителей состоится в Тамбове в апреле. У представителей региона, по оценке специалистов, есть все шансы на победу.