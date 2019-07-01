Сегодня обычный день для большинства людей, но не для выпускников Гусевского политехнического техникума. В этот летний солнечный день выпускникам учебного заведения вручали дипломы о среднем профессиональном образовании, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Они долго шли к своим дипломам — тратили много сил, недосыпали много ночей, исписали много тетрадей. 221 выпускник очного отделения и 134 выпускника заочного выходят на широкую дорогу творчества и созидания. 15 из них получили диплом с отличием.
Поздравить виновников торжества и принять участие в церемонии вручения дипломов пришли Глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов и начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева.
«Дорогие выпускники! Я сердечно вас поздравляю. Городитесь, что вы закончили именно это учебное заведение, помните о нем, дружите, и, пожалуйста, постарайтесь работать по специальности, не зарывайте свои дипломы. Успехов вам! Помните, что сегодняшний финиш — это старт во взрослую жизнь!» — такими словами поздравил вчерашних студентов Андрей Гнездилов.
В Городском ДК прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Гусевского Политеха
1 июля 2019, 16:50
политех Городской дом культуры выпускники
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