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Информационный сайт города Гусева

В школе № 1 прошло торжественное вручение аттестатов девятиклассникам

25 июня 2019, 21:32
В школе № 1 прошло торжественное вручение аттестатов девятиклассникам
Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого девятиклассника — вручение первого документа аттестата об основном общем образовании. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, а впереди выбор — 10 класс или профессиональное образование.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в школе № 1 города Гусева прошло торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании учащимся 9-х классов. 116 девятиклассников получили первый документ об образовании и 2 из них — аттестаты с отличием.

Поздравить выпускников пришел заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков. Также с успешным окончанием 9 класса и прохождением государственной итоговой аттестации поздравила начальник Управления образования Тамара Бутрим, выразив благодарность родителям за их активное участие в жизни учебного заведения и успешное воспитание детей. Директор школы Виктор Левчук поздравил выпускников пожелал им дальнейших успехов в обучении и После вручения аттестатов свое выступление всем присутствующим представили выпускники 2019 года, выразив слова благодарности администрации школы, учителям и родителям.

В ответ на поздравления родители подарили выпускникам и учителям свой танцевальный номер. Много тёплых напутственных слов в выборе дальнейшего пути услышали сегодня девятиклассники от учителей и родителей.
выпускники
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