/ / / В Гусевской больнице организована школа диабета

В настоящее время все дети с установленными инсулиновыми помпами обеспечены расходными материалами. Об этом министр здравоохранения области Александр Кравченко рассказал во вторник, 27 августа, на заседании правительства.
Глава ведомства отметил, что по итогам шести месяцев 2019 года в регионе насчитывается 340 детей, больных сахарным диабетом, три четверти из них — в возрасте до 15 лет.
Первичную специализированную медико-санитарную помощь таким детям оказывают восемь врачей — детских эндокринологов, из них три — в Детской областной больнице (ДОБ). В лечебном учреждении на улице Дм. Донского также развернуто 20 круглосуточных эндокринологических коек.
Из 295 детей с сахарным диабетом I типа 122 ребенка (41 процент) находятся на инсулиновой помпе. Этот показатель является средним по Российской Федерации. До 2014 года установка инсулиновой помпы маленьким жителям региона осуществлялась, в основном, за счет средств благотворительных фондов. Затем лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по детской эндокринологии получила Детская областная больница, и с 2015 года детям с осложненным течением сахарного диабета инсулиновые помпы начали устанавливать здесь за счет средств обязательного медицинского страхования. Сегодня в ДОБ есть сертифицированный специалист по установке таких помп, очереди нет.
Объемы на установку инсулиновых помп детям в регионе наращиваются ежегодно. Так, если в 2015 году размер финансирования составил около 1,7 миллиона рублей, то в 2018-м уже почти 2,3 миллиона. В 2019 году планируется установить помпы еще 16 детям за счет средств ОМС.
В конце 2018 года распоряжением главы региона Антона Алиханова при поддержке председателя Калининградской областной Думы Марины Оргеевой дополнительно выделены средства на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом. «Благодаря этому на сегодняшний день все 112 детей в Калининградской области, нуждающиеся в расходных материалах для инсулиновой помпы, обеспечены такими материалами, — констатировал Александр Кравченко. — Это очень дорогостоящая процедура для родителей, поэтому мы взяли все расходы, а это более 14 миллионов рублей, на себя и полностью сняли этот вопрос».
Также министр отметил усиление взаимодействия с пациентскими организациями, которые занимаются проблемами сахарного диабета, в том числе у детей. Школы диабета для ребят организованы в первой, второй и четвертой городских детских поликлиниках, Гусевской больнице. В ДОБ для «школы» выделено специальное помещение, оборудованное современной техникой. Здесь проводятся еженедельные психологические тренинги с родителями и детьми с впервые выявленным сахарным диабетом I типа, также обсуждаются все вопросы, связанные с помповой инсулинотерапией. В 2018 году слушателями школ диабета стали 266 детей, с начала этого — 113.
Образовательные циклы организуются и для медицинских работников. Уже состоялись выездные занятия с терапевтами и врачами общей практики по алгоритму ведения пациентов с сахарным диабетом, тренинг для эндокринологов по помповой инсулинотерапии, обучение врачей отделений и кабинетов профилактики на базе Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Актуальным вопросам борьбы с сахарным диабетом была посвящена состоявшаяся в ноябре 2018 года в Калининграде представительная международная научная конференция с участием ведущих эндокринологов Германии, Москвы и Санкт-Петербурга.
В Гусевской больнице организована школа диабета
28 августа 2019, 11:09