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Информационный сайт города Гусева

Начинается прием заявлений для повторной сдачи ЕГЭ

15 ноября 2019, 13:49
Начинается прием заявлений для повторной сдачи ЕГЭ
Внимание выпускникам прошлых лет, студентам среднего профессионального образования!

С 18 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года начинается прием заявлений на участие в досрочном периоде ЕГЭ для повторной сдачи государственной итоговой аттестации или для поступления в организации высшего образования.

При подаче заявления предъявляется: документ, удостоверяющий личность, оригинал документа об образовании (при необходимости с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка), для студентов профессиональных образовательных организаций — справка, выданная учреждением, в котором обучается заявитель.

Заявления принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ», 305 кабинет, по вторникам и четвергам с 16.00 для 18.00.

Телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в МО «Гусевский городской округ» (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00): 8 (40143) 3-60-54.
ЕГЭ
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