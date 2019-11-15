Начинается прием заявлений для повторной сдачи ЕГЭ 15 ноября 2019, 13:49

Внимание выпускникам прошлых лет, студентам среднего профессионального образования!



С 18 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года начинается прием заявлений на участие в досрочном периоде ЕГЭ для повторной сдачи государственной итоговой аттестации или для поступления в организации высшего образования.



При подаче заявления предъявляется: документ, удостоверяющий личность, оригинал документа об образовании (при необходимости с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка), для студентов профессиональных образовательных организаций — справка, выданная учреждением, в котором обучается заявитель.



Заявления принимаются по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ», 305 кабинет, по вторникам и четвергам с 16.00 для 18.00.



Телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в МО «Гусевский городской округ» (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00): 8 (40143) 3-60-54.