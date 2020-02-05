В Политехе открылся центр образовательных и опытно-конструкторских инициатив «ТехноХаб»

На базе ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» сегодня открылся Региональный сетевой центр образовательных и опытно-конструкторских инициатив «ТехноХаб» со специализацией в сфере машиностроения и обработки материалов.
Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии и творческому поиску коллектив и студенты Политеха неизменно добиваются успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. В 2019 техникум стал одним из победителей грантового отбора профессиональных образовательных организаций с проектом по созданию этого центра, и теперь здесь 5 новых специализированных в сфере машиностроения и обработки материалов мастерских, оснащенных современным оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Но и это еще не все. В эти дни Гусевский политехнический техникум стал одной из 13 площадок в области для проведения IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы — WorldSkills Russia». 25 участников из Светлого, Калининграда, Липецка и Санкт-Петербурга соревнуются в 4 компетенциях Чемпионата в стенах Гусевского политехнического техникума.
На торжественной линейке, приуроченной открытию, коллектив техникума и студентов поздравили: заместитель Министра образования Калининградской области Светлана Шишко, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и, разумеется, директор Гусевского политехнического техникума — Екатерина Канаева.
Почетные гости после торжественной линейки посетили мастерские и заслушали доклад директора Екатерины Канаевой о проекте, а также своими глазами увидели, где и как соревнуются молодые профессионалы.
Политех уверенно идет по пути технологических и инновационных трансформаций. И сегодняшнее мероприятие — очередное тому доказательство. Центр открыт в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Молодые профессионалы».
Искренние поздравления Гусевскому политехническому техникуму по случаю открытия РСЦ «ТехноХаб»!
В Политехе открылся центр образовательных и опытно-конструкторских инициатив «ТехноХаб»
5 февраля 2020, 18:31