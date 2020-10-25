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На востоке Калининградской области открыли технохаб

6 февраля 2020, 17:32
На востоке Калининградской области открыли технохаб
На востоке Калининградской области открыли технохаб. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» создано 5 современных мастерских. В них 150 единиц новейшего оборудования. Общая стоимость проекта превышает 46 миллионов рублей.

Технохаб — это почти полтысячи квадратных метров, где каждый сантиметр пространства используется для получения знаний о современных машинах и электронике. Студенты учатся работать на станках с ЧПУ, изучают языки программирования, 3D-принтеры и современные сканеры.

Иван Ананченков, студент политехникума:
— Этот сканер до микронов каждую деталь смотрит, это нужно для того, чтобы не одну деталь не упустить.

Алексей Поторокин, наладчик оборудования:
— У нас девушка Анастасия занимается определением, какая тут плата стояла, какой процессор, ну в дальнейшем, чтобы заменить деталь.

С помощью нового оборудования можно устранить любую неисправность. Но главная задача технохаба связана с практическим воплощением смелых инженерных идей.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На открытии технохаба представлено множество интересных устройств. Например, антропоморфная система управления, или как называют её студенты «Путеводная рукавичка». Она может быть встроена в скафандр космонавта, который высадится на Марсе.

Системы дистанционного управления для работы на земле и в космосе создаются и совершенствуются группой энтузиастов под руководством Михаила Землянко.

Михаил Землянко, наставник группы «Реверсный инжиниринг»:
— ТехноХаб возник не на пустом месте, на самом деле, существует многолетняя история кружкового развития высоких технологий, в том числе и на базе политехникума.

Учебное заведение получило многомиллионный грант на развитие. В том числе, потому что есть коллектив, готовый изучать новое, двигаться в ногу со временем.

Светлана Шишко, заместитель министра образования правительства Калининградской области:
— Президентом поставлена задача сделать наше образование лучшим, войти в десятку лучших. Без инженерного, математического, физического и технических составляющих это невозможно.

ТехноХаб позволит вывести качество инженерного образования на принципиально новый уровень. Главное преимущество новой образовательной площадки в комплексном подходе к изучению сложных предметов и гибкие программы в зависимости от запросов работодателей.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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