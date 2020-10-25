На востоке Калининградской области открыли технохаб. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» создано 5 современных мастерских. В них 150 единиц новейшего оборудования. Общая стоимость проекта превышает 46 миллионов рублей.Технохаб — это почти полтысячи квадратных метров, где каждый сантиметр пространства используется для получения знаний о современных машинах и электронике. Студенты учатся работать на станках с ЧПУ, изучают языки программирования, 3D-принтеры и современные сканеры.С помощью нового оборудования можно устранить любую неисправность. Но главная задача технохаба связана с практическим воплощением смелых инженерных идей.Системы дистанционного управления для работы на земле и в космосе создаются и совершенствуются группой энтузиастов под руководством Михаила Землянко.Учебное заведение получило многомиллионный грант на развитие. В том числе, потому что есть коллектив, готовый изучать новое, двигаться в ногу со временем.ТехноХаб позволит вывести качество инженерного образования на принципиально новый уровень. Главное преимущество новой образовательной площадки в комплексном подходе к изучению сложных предметов и гибкие программы в зависимости от запросов работодателей.