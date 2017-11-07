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Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района

7 ноябрь 2017, 15:24
Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района
Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С 2012 по 2015 год Мария Косолапова была заместителем Гусевского городского прокурора. С 2015 по 2017 год занимала должность Гусевского городского прокурора.

Бывший прокурор Краснознаменского района Сергей Неживой в настоящее время работает в прокуратуре Правдинского района.

В Гусеве у Марии Косолаповой не было заместителей. Кто будет возглавлять Гусевскую городскую прокуратуру, региональный надзорный орган пока не сообщает.
Теги: прокуратура
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