Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района
7 ноябрь 2017, 15:24
Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Теги: прокуратура
С 2012 по 2015 год Мария Косолапова была заместителем Гусевского городского прокурора. С 2015 по 2017 год занимала должность Гусевского городского прокурора.
Бывший прокурор Краснознаменского района Сергей Неживой в настоящее время работает в прокуратуре Правдинского района.
В Гусеве у Марии Косолаповой не было заместителей. Кто будет возглавлять Гусевскую городскую прокуратуру, региональный надзорный орган пока не сообщает.
С 2012 по 2015 год Мария Косолапова была заместителем Гусевского городского прокурора. С 2015 по 2017 год занимала должность Гусевского городского прокурора.
Бывший прокурор Краснознаменского района Сергей Неживой в настоящее время работает в прокуратуре Правдинского района.
В Гусеве у Марии Косолаповой не было заместителей. Кто будет возглавлять Гусевскую городскую прокуратуру, региональный надзорный орган пока не сообщает.
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