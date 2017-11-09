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В Гусеве полицейские и дошкольники провели профилактическую акцию «Внимание – пешеход!»

9 ноябрь 2017, 15:45
В Гусеве полицейские и дошкольники провели профилактическую акцию «Внимание – пешеход!»
8 ноября 2017 года в городе Гусеве состоялось профилактическое мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения под названием «Внимание – пешеход!». Его организовали инспекторы ГИБДД и воспитанники детского сада № 11.

Полицейские и дети вышли на улицы районного центра, чтобы призвать жителей города неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, правильно переходить проезжую часть, обязательно носить световозвращающие элементы на одежде. Дошкольники останавливали прохожих и задавали им вопросы по Правилам дорожного движения. Горожане активно участвовали в акции: с удовольствием рассказывали, как переходят дорогу, отмечали важность ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Каждому участнику акции полицейские и ребята вручали буклет о ПДД.
Теги: акция полиция
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