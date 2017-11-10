В Гусеве затягивают сроки присвоения адресов кадастровым участкам
10 ноябрь 2017, 13:47
У министерства экономики Калининградской области возникли проблемы с внедрением ряда целевых моделей, в частности, с оперативной постановкой на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Об этом Rugrad.eu в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила глава ведомства Нинель Салагаева. Она подчеркнула, что основные сложности возникли в связи с низким уровнем межведомственного взаимодействия и действиями муниципальных администраций.
Так, уровень межведомственного взаимодействия через специализированную электронную систему оценивается только в 27,3 %. А средний срок присвоения адреса — необходимая процедура для постановки объекта на кадастровый учет составляет в регионе 18 дней вместо 12.
«Значительное превышение предельного срока присвоения адреса допускается в Калининграде, Балтийске, Гусеве и Багратионовске. Это зона ответственности глав местных администраций. Прошу взять на контроль этот вопрос», — заявила Нинель Сагалаева.
Также, по её данным, более 80 % населенных пунктов области до сих пор не передали в Росреестр данные о своих границах, что также тормозит процесс постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.
Еще меньшие успехи правительству области удалось достичь при внедрении модели по получению разрешений на строительство. Её эффективность по итогам 11 месяцев оценивается в 49 %, при среднероссийском уровне в 66 %. Наибольшие проблемы сохраняются с внедрением возможности получения разрешений на строительство в электронном виде и с согласованностью действий между ведомствами, задействованными в процессе оформления документов.
Так, уровень межведомственного взаимодействия через специализированную электронную систему оценивается только в 27,3 %. А средний срок присвоения адреса — необходимая процедура для постановки объекта на кадастровый учет составляет в регионе 18 дней вместо 12.
«Значительное превышение предельного срока присвоения адреса допускается в Калининграде, Балтийске, Гусеве и Багратионовске. Это зона ответственности глав местных администраций. Прошу взять на контроль этот вопрос», — заявила Нинель Сагалаева.
Также, по её данным, более 80 % населенных пунктов области до сих пор не передали в Росреестр данные о своих границах, что также тормозит процесс постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.
Еще меньшие успехи правительству области удалось достичь при внедрении модели по получению разрешений на строительство. Её эффективность по итогам 11 месяцев оценивается в 49 %, при среднероссийском уровне в 66 %. Наибольшие проблемы сохраняются с внедрением возможности получения разрешений на строительство в электронном виде и с согласованностью действий между ведомствами, задействованными в процессе оформления документов.
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