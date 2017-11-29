94 млн на ремонт. Почему в Гусеве закрывают старейший детский сад?
29 ноябрь 2017, 18:44
Детский сад на улице Багратиона в Гусеве закрывается. Вопрос о ликвидации дошкольного учреждения ставился неоднократно, спасала безупречная репутация коллектива и просьбы родителей. На этот раз, в «Звёздочке» получили распоряжение — детей не принимать. Гусевцы вынуждены уплотнять группы в муниципальных садиках. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: детский сад
Родители собрались в коридоре. После обеда малыши спят. Взрослые стараются говорить тише, но эмоции берут своё.
— Тепло, столовая, котельная. Всё своё.
В ответах из различных ведомств, никто не отрицает, что детский сад на улице Багратиона нужен. Однако, сотрудники садика, а это полсотни человек, уже предупреждены о ликвидации дошкольного учреждения.
Марина Золотарёва, сотрудник десткого сада «Звёздочка»:
— Что коллектив будет делать 30 числа. — Не знаю, мы будем закрыты — точно, в садике не будет детей — однозначно. Работать не будем.
В этом году садику исполнилось 65. Во все времена «Звёздочка» была примером для дошкольных учреждений города. Хорошее питание, опытные педагоги, удобный режим работы до половины восьмого вечера. Однако проверяющие всегда обращали внимание на отсутствие пожарной лестницы. Родители уверяют, что готовы построить её за свои кровные, лишь бы сохранить садик. Но, профессионалы говорят о необходимости полной реконструкции довоенного здания.
Владимир Титков, житель Гусева:
— На ремонт было озвучено представителями бригады — 94 миллиона. Я просто сам, как хозяин дома знаю, 94 миллиона раскиньте это 31 благоустроенная квартира, откуда такие цифры.
Оксана Глебова, житель Гусева:
— Мы не просим большего, но хотя бы среди учебного года не травмировать детей, дать спокойно закончить, выпускным группам провести выпускные. Дети сейчас должны готовиться к Новому году, а они не знают. Вот мой ребёнок он сидит и плачет дома.
Муниципалитет готов разместить всех детей из «Звёздочки» в дошкольных учреждениях города. Однако воспитатели говорят о серьёзной дополнительной нагрузке.
Тамара Бутрим, и.о. начальника управления образования администрации МО Гусевский городской округ:
— Проблема-то в том, что группы формируются по окончании учебного года, как и общеобразовательные организации, если бы это было с мая по сентябрь, то это было бы всё безболезненно, на места выпускников. А так как это в середине года, то нам пришлось уплотнить группы.
Родители воспитанников из детского сада «Звёздочка» надеются на чёткие разъяснения со стороны военного ведомства. И на помощь муниципалитета, если решение о закрытии не будет пересмотрено.
Родители собрались в коридоре. После обеда малыши спят. Взрослые стараются говорить тише, но эмоции берут своё.
— Тепло, столовая, котельная. Всё своё.
В ответах из различных ведомств, никто не отрицает, что детский сад на улице Багратиона нужен. Однако, сотрудники садика, а это полсотни человек, уже предупреждены о ликвидации дошкольного учреждения.
Марина Золотарёва, сотрудник десткого сада «Звёздочка»:
— Что коллектив будет делать 30 числа. — Не знаю, мы будем закрыты — точно, в садике не будет детей — однозначно. Работать не будем.
В этом году садику исполнилось 65. Во все времена «Звёздочка» была примером для дошкольных учреждений города. Хорошее питание, опытные педагоги, удобный режим работы до половины восьмого вечера. Однако проверяющие всегда обращали внимание на отсутствие пожарной лестницы. Родители уверяют, что готовы построить её за свои кровные, лишь бы сохранить садик. Но, профессионалы говорят о необходимости полной реконструкции довоенного здания.
Владимир Титков, житель Гусева:
— На ремонт было озвучено представителями бригады — 94 миллиона. Я просто сам, как хозяин дома знаю, 94 миллиона раскиньте это 31 благоустроенная квартира, откуда такие цифры.
Оксана Глебова, житель Гусева:
— Мы не просим большего, но хотя бы среди учебного года не травмировать детей, дать спокойно закончить, выпускным группам провести выпускные. Дети сейчас должны готовиться к Новому году, а они не знают. Вот мой ребёнок он сидит и плачет дома.
Муниципалитет готов разместить всех детей из «Звёздочки» в дошкольных учреждениях города. Однако воспитатели говорят о серьёзной дополнительной нагрузке.
Тамара Бутрим, и.о. начальника управления образования администрации МО Гусевский городской округ:
— Проблема-то в том, что группы формируются по окончании учебного года, как и общеобразовательные организации, если бы это было с мая по сентябрь, то это было бы всё безболезненно, на места выпускников. А так как это в середине года, то нам пришлось уплотнить группы.
Родители воспитанников из детского сада «Звёздочка» надеются на чёткие разъяснения со стороны военного ведомства. И на помощь муниципалитета, если решение о закрытии не будет пересмотрено.
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