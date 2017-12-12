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Общество / Видеоновости

В Гусеве установят одну из самых больших в ёлок в стране

12 декабрь 2017, 13:36
В Гусеве установят одну из самых больших в ёлок в стране
Одна из самых высоких новогодних ёлок в России устанавливается на востоке Калининградской области, в Гусеве. Рост лесной красавицы в разные годы составлял от 24-х до 35-ти метров. Сегодня жители Гусева приветствовали лесную красавицу на центральных улицах города. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Зелёный шар. Так ёлочка выглядит только издалека. На прицепе лесная красавица полностью не помещается.

Движение в центре города приостановлено. Различные провода и кабели подняли заранее. Команда Деда Мороза следит за безопасностью во все глаза.

Сказочный кортеж проходит через мост над рекой Писсой. Горожане замечают, ёлочка практически от одного берега до другого.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Любимый конкурс гусевцев «Угадай рост ёлочки». Пока дерево в горизонтальном положении, можно её измерить шагами.

А в попугаях-то я гораздо длиннее. Скоморохи используют формулу известного мультфильма. Детвора придумала свой метод измерений – хороводом.

Неля Михалёва, начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО Гусевский городской округ:
— Получилось 40 мальчиков и 40 девочек – замечательный рост ёлочки, по-моему.

Лиля Ежова, житель Гусева:
— Гусевцы любят всё натуральное, искусственное это не для нас.

На площади нескончаемая вереница горожан с ёлочными украшениями. Накануне в Гусеве была объявлена «Операция игрушка». Малыши и взрослые соревновались в изобретательности.

Наталья Богданова, житель Гусева:
— Не ожидали, что так весело будет, ярко и красочно, красиво и празднично.

В один микроавтобус все игрушки не поместились. Чтобы собрать все украшения для ёлки команда Деда Мороза должна сделать несколько рейсов:

— С праздником! С наступающим! Нам пора! Заводи шеф, поехали. С наступающим!

Виталий Хвалей
Теги: новый год
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Юля
# 1Юля
Михаил Николаевич МОЛОДЕЦ!!!
Вчера, 14:20   ЦитироватьОтветить2
Праздник
# 2Праздник
Класс! Празднично! Здорово!
Вчера, 15:24   ЦитироватьОтветить4
Просто Слон
# 3Просто Слон
дети молодцы (ну и родители тоже)
Вчера, 17:42   ЦитироватьОтветить1
Неравнодушиный
# 4Неравнодушиный
Молодцы, руководители города. Показываете пример бережного отношения к природе. Спилить ради своего престижа в заказнике ель возрастом более 200 лет.....
Вчера, 18:18   ЦитироватьОтветить7
Гость елена
# 5Гость елена
правильные руководители гордятся другими результатами и ставят другие рекорды!
Вчера, 20:09   ЦитироватьОтветить3
ПАША
# 6ПАША
ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ СТРОЯТ НА БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ К ПРИРОДЕ......
Вчера, 21:35   ЦитироватьОтветить0
Аяврик
# 7Аяврик
Неравнодушиный, Гость елена, ПАША земной вам поклон за слова ваши. Для меня это показатель того, что не все люди в нашем городе тупо требуют удовольствия и зрелищ любой ценой, но есть и думающие! Это вселяет надежду, что в конечном итоге всё станет на свои места, рано или поздно... А вообще предки наши на Руси считали дерево старше 100 лет СВЯЩЕННЫМ и нанесение ему любого вреда каралось самым строгим образом. Интересно, а знают ли об этом в нашем Управлении культуры и НАСЛЕДИЯ, или они заняты привитием нам иного наследия?
Вчера, 22:28   ЦитироватьОтветить2
gent
# 8gent
можно растить ель на площади и водить вокруг хоровод, наряжать
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
эколог
# 9эколог
Вам елку жалко.....А сколько леса уничтожено при строительстве третей школы.Посмотрите сколько вырубили при прокладке ЛЭП по Гресовскому лесу.Настоящая высокая ель на новый год-это традиция нашего города.
Вчера, 22:59   ЦитироватьОтветить0
Аяврик
# 10Аяврик
эколог,
Будда говорил: Не рвите цветы, а всё остальное приложится... А коли не ведаете, спросите у своей бабушки, почто последний путь усопшего выстилали еловыми лапами и потом домовину опускали в схорон на еловые лапы. А-то - традиция! Чья? Ну и узнайте с каких времён на Руси ели рубить стали к Новому году! Уж не с Петруши ли Первого - реформатора, али я ошибаюсь?
Вчера, 23:45   ЦитироватьОтветить0

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