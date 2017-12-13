Гастрономический маршрут «Новогодний Гусев»

13 декабрь 2017, 18:23

Город Гусев не первый год удивляет гостей и его жителей своим новогодним убранством. Прогулка по нарядному городу с его волшебными инсталляциями создаст по-настоящему новогоднее настроение. Посетив уютные кафе города, вам захочется возвращаться сюда вновь и вновь.



12 кафе города поддержали новогоднюю акцию и в период с 20 декабря по 20 января 2018 года они подарят 5% новогоднюю скидку для посетителей кафе - обладателей карты туриста.



Получить карту туриста «Новогодний Гусев» можно в кафе города (спросить у официанта) или став победителем новогодних викторин в эфире «Радио на Востоке». Также Карта распространяется среди туристических фирм, организующих групповые поездки в Гусев.



Заметьте, число 12 символично! Посетите все 12 кафе города и при бое курантов в Новогоднюю ночь все Ваши желания обязательно сбудутся!



Проведите каникулы в Гусеве интересно и вкусно!

289 просмотров | 1 комментарий