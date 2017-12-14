Подведены итоги проекта «Народный экскурсовод» в городе Гусеве
14 декабрь 2017, 15:42
Подведены итоги проекта «Народный экскурсовод» в городе Гусеве. Курс интересных лекций и выездных мероприятий, организованных руководителем проекта Викторией Корневой в рамках программы «Активное поколение» проходил в сотрудничестве с Гусевским музеем и администрацией округа. В рамках проекта удалось объединить активных горожан для общения, обучения, обмена опытом и информацией.Народный экскурсовод музей
При поддержке профессиональных экспертов участниками проекта разработаны и представлены презентации авторских маршрутов. Среди которых интересные тематические маршруты по паломническому, гастрономическому и культурно-познавательному туризму с элементами квеста. Выпускникам проекта вручены сертификаты выпускников проекта.
В дальнейшем, присоединившись к активному сообществу «Народный экскурсовод», участники проекта смогут познакомить гостей и жителей с достопримечательностями города во время интересных прогулок. Также выпускники проекта будут задействованы в массовых городских мероприятиях.
При поддержке профессиональных экспертов участниками проекта разработаны и представлены презентации авторских маршрутов. Среди которых интересные тематические маршруты по паломническому, гастрономическому и культурно-познавательному туризму с элементами квеста. Выпускникам проекта вручены сертификаты выпускников проекта.
В дальнейшем, присоединившись к активному сообществу «Народный экскурсовод», участники проекта смогут познакомить гостей и жителей с достопримечательностями города во время интересных прогулок. Также выпускники проекта будут задействованы в массовых городских мероприятиях.
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