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Подведены итоги проекта «Народный экскурсовод» в городе Гусеве

14 декабрь 2017, 15:42
Подведены итоги проекта «Народный экскурсовод» в городе Гусеве
Подведены итоги проекта «Народный экскурсовод» в городе Гусеве. Курс интересных лекций и выездных мероприятий, организованных руководителем проекта Викторией Корневой в рамках программы «Активное поколение» проходил в сотрудничестве с Гусевским музеем и администрацией округа. В рамках проекта удалось объединить активных горожан для общения, обучения, обмена опытом и информацией.

При поддержке профессиональных экспертов участниками проекта разработаны и представлены презентации авторских маршрутов. Среди которых интересные тематические маршруты по паломническому, гастрономическому и культурно-познавательному туризму с элементами квеста. Выпускникам проекта вручены сертификаты выпускников проекта.

В дальнейшем, присоединившись к активному сообществу «Народный экскурсовод», участники проекта смогут познакомить гостей и жителей с достопримечательностями города во время интересных прогулок. Также выпускники проекта будут задействованы в массовых городских мероприятиях.
Теги: Народный экскурсовод музей
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