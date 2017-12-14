Представитель партии ЛДПР посетил детский сад в роли Деда Мороза

14 декабрь 2017, 19:30

Как известно дедушка Мороза один, а работы у него, особенно в новогодние праздники, очень много. Вот и посылает он своих помощников в различные города России с целью сохранить для детей праздник.



В городе Гусеве таким помощником стал депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович. В образе сказочного персонажа парламентарий посетил детский сад №26 нашего города с тем, чтобы подарить детям новогоднюю ёлку.



«Друзья, поздравляю Вас с наступающим новым годом! Искренне надеюсь, что дети будут рады подаркам под этой ёлочкой, ведь их улыбки - лучше всякой благодарности. Ради их радостных глаз стоит жить! Поручение Деда Мороза выполнено - пусть будет праздник», - сказал депутат.



P.S. По любым вопросам к депутату можно обратиться через общественную приемную в г. Гусеве с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Победы, д. 4, офис 6, кабинет 9. Телефон для предварительной записи: 8 (963) 292-82-61. В городе Озерске приём осуществляется каждую третью пятницу месяца с 15.00 до 16.00 в помещении конференц-зала администрации МО Озерский городской округ, по адресу: г. Озерск, ул. Московская, 9.

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