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В Гусеве поздравили самую необыкновенную семью с наступающим Новым годом

18 декабрь 2017, 14:46
Букеты цветов, пылесос и детская игровая комната. Так Гусевцы поздравили самую необыкновенную семью в городе с наступающим Новым годом. Игорь и Алеся Шевченко – родители 4-х детей. Старшему Илье скоро пять, его двум братьям и сестричке исполнилось ровно 2 года. Дети родились в день Николая Чудотворца. Первого назвали Николай, имена Дмитрий и Екатерина нашли в святцах. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Игорь Шевченко, житель Гусева:
— У жены в роду двойня. Сначала была двойня, а уже к концу срока стала тройня и получились два близнеца и девочка.

Алеся Шевченко, житель Гусева:
— Ровно 2 года назад в 13 часов начали рождаться наши детки замечательные, время пронеслось очень быстро, как один миг. Вообще спасибо огромное, гусевцы нас не забывают, очень много для нас делают, очень сильно помогают и сегодня в такой день приехали, поздравили нашу семью, так приятно до слёз.
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