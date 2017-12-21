В парковой зоне ФОКа установили инсталляцию Деда Мороза
21 декабрь 2017, 12:35
В Гусеве продолжается подготовка к новогодним праздникам. В парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса имени Е.М. Попова установлены две новые инсталляции. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».новый год ФОК
Четырёхметровый Дед Мороз, изготовленный силами студентов Гусевского политехнического техникума приветствует посетителей ФОКа. Инсталляцию в виде цифр "2018" выполнили специалисты из Озёрска. Гусевцы обновляют свои фотоальбомы свежими изображениями внутри арки, которую авторы инсталляции композиционно вписали в одну из цифр.
Также в парковой зоне своё место заняли уже полюбившиеся жителям и гостям города волшебная карета любви, гигантские цветы, розовые фламинго, Царевна-лягушка и многие другие сказочные персонажи, изготовленные в предыдущие годы. До Нового года остаётся 10 дней.
Четырёхметровый Дед Мороз, изготовленный силами студентов Гусевского политехнического техникума приветствует посетителей ФОКа. Инсталляцию в виде цифр "2018" выполнили специалисты из Озёрска. Гусевцы обновляют свои фотоальбомы свежими изображениями внутри арки, которую авторы инсталляции композиционно вписали в одну из цифр.
Также в парковой зоне своё место заняли уже полюбившиеся жителям и гостям города волшебная карета любви, гигантские цветы, розовые фламинго, Царевна-лягушка и многие другие сказочные персонажи, изготовленные в предыдущие годы. До Нового года остаётся 10 дней.
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