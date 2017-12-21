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Новости / Общество

В парковой зоне ФОКа установили инсталляцию Деда Мороза

21 декабрь 2017, 12:35
В парковой зоне ФОКа установили инсталляцию Деда Мороза
В Гусеве продолжается подготовка к новогодним праздникам. В парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса имени Е.М. Попова установлены две новые инсталляции. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Четырёхметровый Дед Мороз, изготовленный силами студентов Гусевского политехнического техникума приветствует посетителей ФОКа. Инсталляцию в виде цифр "2018" выполнили специалисты из Озёрска. Гусевцы обновляют свои фотоальбомы свежими изображениями внутри арки, которую авторы инсталляции композиционно вписали в одну из цифр.

Также в парковой зоне своё место заняли уже полюбившиеся жителям и гостям города волшебная карета любви, гигантские цветы, розовые фламинго, Царевна-лягушка и многие другие сказочные персонажи, изготовленные в предыдущие годы. До Нового года остаётся 10 дней.
Теги: новый год ФОК
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Гость лена
# 1Гость лена
это чучело
21 декабря 2017 22:47   ЦитироватьОтветить9
житель Гусева
# 2житель Гусева
Это здорово, ребята молодцы.Очень приятно смотреть сколько радости и улыбок у детей и взрослых, каждый хочет сфотографироваться.Огромное спасибо ребятам.
Вчера, 10:29   ЦитироватьОтветить1
спорт
# 3спорт
Спортсмены города Гусева благодарят Главу администрации Михайлова Евгения Евгеньевича за волевое и справедливое решение об увольнении двух теперь уже бывших руководителей - Иванову Е.П. И Самсонова К.М.!!! ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА..
Вчера, 12:08   ЦитироватьОтветить0
Алла
# 4Алла
Если быть точными, то увольнение было по собственному желанию. Теперь есть возможность Вам господин "Спорт" занять эту нишу. Желаю спортивных успехов!!!!!
Вчера, 13:13   ЦитироватьОтветить2
Просто Слон
# 5Просто Слон
Товарищ Спорт, решай проблемы спорта в МО "Гусевский городской округ", карты тебе в руки, ну и т.д. Все же со стороны умнее, быстрее, сильнее и т.п., у всех есть планы, стратегии развития, а самое главное база и образование!!! Ждем!!!
Вчера, 17:42   ЦитироватьОтветить1
Гусейнов
# 6Гусейнов
Цитата: спорт
Спортсмены города Гусева благодарят Главу администрации Михайлова Евгения Евгеньевича за волевое и справедливое решение об увольнении двух теперь уже бывших руководителей - Иванову Е.П. И Самсонова К.М.!!! ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА..

А кто теперь вместо них?
Вчера, 17:44   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 7Гость Гость
Дед Мороз симпатичный, веселый. Детям нравится. И новости хочется читать только новогодние!!!
Вчера, 18:43   ЦитироватьОтветить0

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