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В тёплой и дружной атмосфере прошёл детский новогодний праздник в Фурмановской библиотеке

26 декабрь 2017, 11:39
В тёплой и дружной атмосфере прошёл детский новогодний праздник в Фурмановской библиотеке
Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. Праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний.

В тёплой и дружной атмосфере прошла детская игровая программа в Фурмановской библиотеке «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». Ребята приняли активное участие в весёлых конкурсах, проявили свою эрудицию в новогодней шуточной викторине, а также познакомились с книжной выставкой «Добрые сказки детства».

Все участники получили в подарок сладкие призы. Праздник получился яркими и весёлым.
Теги: библиотека новый год
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