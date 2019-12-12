В Центральной детской библиотеке подвели итоги ноября

«Человек с горячим сердцем»: интеллектуальный турнир.



«Герои гайдаровских книг»: областной конкурс.



«И сердцем служил, и душой, и пером»: областная литературная интернет-викторина.



«В кадре — Гайдар»: областной конкурс видеороликов был организован в рамках Дней литературы в Калининградской области.



Как быстротечно время. В заботах и хлопотах пролетел ноябрь. Последний месяц осени промчался так стремительно, а всего случилось так много, что рассказать детской библиотеке есть о чем.Ноябрь традиционно богат событиями. Подводятся итоги различных конкурсов, награждают участников и победителей.В 2019 году детскому писателю Аркадию Петровичу Гайдару исполнилось 115 лет. Областная детская библиотека г. Калининграда носит имя писателя и в юбилейный год предложила юным читателям библиотек Калининграда и области много проектов, связанных с этой датой. Читатели детской библиотеки города Гусева не остались в стороне и приняли активное участие в интересных онлайн-викторинах и творческих конкурсах:Торжественное награждение победителей всех конкурсов приурочено к финалу VI Областного детского литературно-театрального конкурса «Голубая чашка». Праздник получился весёлым и запоминающимся. Дипломы, грамоты и сертификаты пополнили копилку библиотечных достижений Центральной детской библиотеки.В рамках проекта «Россия читает гусевских авторов» прошла Всероссийская литературно-краеведческая акция «Сказки вокруг нас». Акция проводилась второй раз. В этом году в ней приняли участие более 1480 ребят из 42 образовательных и культурных учреждений страны.Акция «Всероссийская неделя „Живой классики“ в библиотеке» была приурочена к IX Всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика». Учащиеся, педагоги, руководители детского чтения смогли познакомиться с материалами для подготовки к конкурсу, муниципальный этап которого пройдет в ЦДБ в марте 2020 года:Декада первоклассника «Приключения на острове Чтения» — это ежегодная масштабная акция, направленная на воспитание у детей культуры чтения, расширение читательского кругозора и привлечение в библиотеку новых читателей. Используя нетрадиционные формы работы, библиотекари в игровой программе «О чем не расскажет учебник» знакомят ребят с правилами пользования библиотекой, рассказывают об интересных книгах и журналах.Награждение участников муниципального конкурса рисунков «День гражданской обороны» прошло в читальном зале детской библиотеки. Творческие работы детей жители и гости города смогли увидеть на фасадных окнах.И кроме конкурсных и других событийных мероприятий, весь месяц в детской библиотеке проходили текущие мероприятия. Для кадетов КШИ прошел мультимедийный час о творчестве калининградской писательницы М. Родионовой «Разговор о старом друге». Ребята среднего и старшего школьного возраста приняли участие в мультимедийной викторине «Театральная кругосветка», побывали на мультимедийном уроке «От книги — к дружбе и согласию». В День информации о Прибалтийской наступательной операции «Летопись штурма» школьники познакомились с книгами героико-патриотической направленности.Дошколята в ноябре провожали осень и праздновали День рождения Деда Мороза. Для них в залах библиотеки прошли: акция «Любимые сказки Деда Мороза» и познавательно-игровая программа «Золотая осень».Коллектив Центральной детской библиотеки выражает огромную благодарность всем партнерам, совместная работа с которыми приносит радость, дает прилив энергии, толкает на разработку новых проектов и идей.