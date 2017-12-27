В предновогодние дни волонтеры политеха устроили праздник для ребят центра «Росток»

27 декабрь 2017, 14:08

Строганова Е.А.

Приближается любимый всеми праздник Новый год! Подготовка к долгожданному празднику – дело хлопотное. Кто-то ходит по магазинам в поисках подарков и новогодних украшений, шьёт костюмы для утренников, кто-то мастерит сувениры, чтобы поздравить родных и знакомых.Студенты-волонтеры Гусевского политеха в предновогодние дни посетили ребят «Комплексного центра социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» и ГБУСО КО Центр «Росток».В гости к ребятам пришел Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи, которые принесли с собой радость, веселье и хорошее настроение. Студенты техникума подготовили для ребят праздничную программу.Дети играли, пели песни, отгадывали новогодние загадки, фотографировались со Снегурочкой и Дедом Морозом.Это был настоящий праздник!