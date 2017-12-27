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В предновогодние дни волонтеры политеха устроили праздник для ребят центра «Росток»

27 декабрь 2017, 14:08
В предновогодние дни волонтеры политеха устроили праздник для ребят центра «Росток»
Приближается любимый всеми праздник Новый год! Подготовка к долгожданному празднику – дело хлопотное. Кто-то ходит по магазинам в поисках подарков и новогодних украшений, шьёт костюмы для утренников, кто-то мастерит сувениры, чтобы поздравить родных и знакомых.

Студенты-волонтеры Гусевского политеха в предновогодние дни посетили ребят «Комплексного центра социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» и ГБУСО КО Центр «Росток».

В гости к ребятам пришел Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи, которые принесли с собой радость, веселье и хорошее настроение. Студенты техникума подготовили для ребят праздничную программу.

Дети играли, пели песни, отгадывали новогодние загадки, фотографировались со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Это был настоящий праздник!

Строганова Е.А.
Теги: волонтёры политех Росток
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