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Детско-юношеский центр подготовил новогоднюю сказку для воспитанников центра «Росток»

27 декабрь 2017, 16:40
Детско-юношеский центр подготовил новогоднюю сказку для воспитанников центра «Росток»
Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних праздников. Для каждого из них он непременно ассоциируется со сказкой и обязательно подарками от доброго Дедушки Мороза и Снегурочки. И практически все дети назовут этот праздник самым любимым. Ну а для взрослых важным остается вопрос организации детского праздника в Новый год.

Детско-юношеский центр уже много лет сотрудничает с ГБУСО КО Центр «Росток», и в рамках реализации проекта «Дети-детям», для воспитанников детского дома была подготовлена сказка «Как Баба Яга хотела Снегурочкой стать».

Действие развернулось вокруг ёлочки, где происходило самое интересное. Дети окунулись в сказочный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. Нечистая сила, во главе с Бабой Ягой, пыталась испортить праздник ребятам. Но сказка, как и должно быть, закончилась победой добра, всеобщим весельем и ликованием. Ребята с удовольствием рассказали стихи Дедушке Морозу и долго не хотели его отпускать.

Педагоги Центра от души поздравляют всех ребят с этим волшебным праздником! Пусть в воздухе подольше царит настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год!
Теги: ДЮЦ новый год Росток
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