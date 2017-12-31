Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Общество / Видеоновости

С Новым 2018 годом, дорогие читатели!

31 декабрь 2017, 17:33
С Новым 2018 годом, дорогие читатели!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляем Вас с Новым годом! Желаем Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным.

В январе следующего года сайту Gusev-online.ru исполняется уже 11 лет. Мы и впредь будем стараться радовать Вас интересным материалом, а с вашей стороны просим быть добрее и не оскорблять друг друга в комментариях.

Большое спасибо что посещаете наш сайт и счастливого всем Нового года!

Группа «ГУСЕВ HD» подготовила видеоролик с поздравлением Деда Мороза всех жителей и гостей города с наступающим Новым 2018 годом!
Теги: новый год
208 просмотров   |   2 комментария
1
Магазин игрушек «Бегемотик»
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Не забирайте наш спортзал
Не забирайте наш спортзал
С Новым 2016 годом!
С Новым 2016 годом!
Уважаемые читатели, сердечно поздравляем Вас с Новым 2015 годом!
Уважаемые читатели, сердечно поздравляем Вас с Новым 2015 годом!
Гость Мария
# 1Гость Мария
Спасибо!!!
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 2Гость Сергей
Спасибо. Вам удачи
Сегодня, 18:57   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona