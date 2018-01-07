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Новости / Общество

Ребята Гусевского кадетского корпуса встретились с героем России Павлом Кретовым

7 январь 2018, 22:43
Накануне Рождественских каникул у кадет Гусевского корпуса им. Андрея Первозванного произошло знаменательное событие - встреча с Героем России - морским летчиком Павлом Кретовым.

Павел Кретов удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании и принятии на вооружение новой авиационной техники.

Он первый из строевых летчиков России совершил ночную посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».. Это тот самый крейсер, который неоднократно был в боевых походах в Сирию.

В настоящее время Павел Кретов находится в отставке, активно занимается общественной работой, является депутатом областной Думы шестого созыва.

Встреча с Героем вызвала у кадет большой интерес: Павлу Павловичу задали много вопросов. Беседа получилась содержательная и доверительная.

По окончании мероприятия кадеты пригласили гостя в кадетский корпус, угостили чаем и провели экскурсию.
Теги: кадеты
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Гость.
# 1Гость.
Что значит был неоднократно в боевых походах в Сирию? Один раз был три месяца. Хоть бы информацию проверяли. Вот так детишкам рассказывают историю.
Сегодня, 00:44   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Павел Кретов, простите меня пожалуйста. Не в вашу сторону камень.. СПАСИБО Вам за всё.
Я просто хочу понять, почему, люди которые идут на Работу, пусть и испытателями, получают за это регалии? У них же вроде и труд сравнительно достойно оплачивается, и выслуга и т.д.
А если бабушка-дворник, с давлением и прочим радикулитом, выходит в снегопад, разгребает снег и посыпает двор песком?! Есть ли дворники или доярка Герои России?
Сегодня, 02:08   ЦитироватьОтветить2
Зритель
# 3Зритель
Ведь я правильно понимаю за что дали? -
"Павел Кретов удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании и принятии на вооружение новой авиационной техники."
Сегодня, 02:10   ЦитироватьОтветить1
Ника
# 4Ника
Цитата: Зритель
Павел Кретов, простите меня пожалуйста. Не в вашу сторону камень.. СПАСИБО Вам за всё.
Я просто хочу понять, почему, люди которые идут на Работу, пусть и испытателями, получают за это регалии? У них же вроде и труд сравнительно достойно оплачивается, и выслуга и т.д.
А если бабушка-дворник, с давлением и прочим радикулитом, выходит в снегопад, разгребает снег и посыпает двор песком?! Есть ли дворники или доярка Герои России?


Понятно, что в 02.10 ночи голова плохо соображает, но не на столько же...
Уважаю любой Труд на благо людей, но Ваше сравнение неудачно.
Лётчик при каждом вылете рискует жизнью и несёт ответственность за людей на земле(в случае падения)и за боевую машину, которая стоит больших денег. Есть Положение о присвоении звания Герой России. В их профессии в критический момент всё зависит от действий пилота. Думаю, за это и награждают.
Сегодня, 09:24   ЦитироватьОтветить2
Гость Татьяна
# 5Гость Татьяна
Гость.,

Ну почему же так не внимательно читают статью??? -- "Это тот самый КРЕЙСЕР, КОТОРЫЙ неоднократно БЫЛ в боевых походах в Сирию." --- Так что ваши претензии не справедливы!
Сегодня, 10:20   ЦитироватьОтветить0

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