Ребята Гусевского кадетского корпуса встретились с героем России Павлом Кретовым

7 январь 2018, 22:43

Накануне Рождественских каникул у кадет Гусевского корпуса им. Андрея Первозванного произошло знаменательное событие - встреча с Героем России - морским летчиком Павлом Кретовым.



Павел Кретов удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании и принятии на вооружение новой авиационной техники.



Он первый из строевых летчиков России совершил ночную посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».. Это тот самый крейсер, который неоднократно был в боевых походах в Сирию.



В настоящее время Павел Кретов находится в отставке, активно занимается общественной работой, является депутатом областной Думы шестого созыва.



Встреча с Героем вызвала у кадет большой интерес: Павлу Павловичу задали много вопросов. Беседа получилась содержательная и доверительная.



По окончании мероприятия кадеты пригласили гостя в кадетский корпус, угостили чаем и провели экскурсию.

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