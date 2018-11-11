/ / / Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны

Сражение 6-7 (19-20) августа 1914 года в начальном этапе Восточно-Прусской операции между 1-й русской (генерал Ренненкампф) и 8-й немецкой (генерал Притвиц) армиями, закончилось разгромом 1-го и 17-го армейских корпусов немцев и вторжением русских войск в Восточную Пруссию.
В результате Сталюпенского (Нестеров) сражения германское командование было вынуждено отвести свои войска к Гумбиннену. Весь день 6 (19) августа прошёл в отдельных столкновениях и подготовке противника к решительному сражению, начавшемуся с утра 7 (20) августа одновременным наступлением 1-го и 17-го армейских корпусов немцев. Внезапной атакой 1-й немецкий корпус отбросил 28-ю дивизию русских из Мальвишкен (поселок Майское) и прорвался к Пилькаллену (Добровольск). 17-й немецкий корпус, оттеснив сторожевые отряды 25 и 27 дивизий русских, начал наступление, но был атакован в правый фланг 27-й и 40-й русскими дивизиями, понёс большие потери и был отброшен за реку Ангерапп. 25-я русская дивизия контратаковала восточнее Гумбиннена части 17-го армейского корпуса немцев, которые, не выдержав удара русских, в беспорядке начали отход в западном направлении. Столкновение русских войск в этот день в районе Гольдапа с 1-м резервным немецким корпусом также заставило отойти противника за реку Ангерапп.
В итоге Гумбинненского сражения германский план разгрома группы русских войск под Гумбинненом потерпел полное крушение. Гумбинненское сражение завершилось уничтожением четырех пехотных дивизий противника. Немецкое командование решило отвести 8-ю армию за Вислу и эвакуировать Восточную Пруссию.
Однако промедление Ренненкампфа, не организовавшего преследования противника, помогло 8-й немецкой армии избежать окончательного разгрома и помешало русским войскам овладеть Восточной Пруссией. Поражение немцев в Гумбинненском сражении существенно облегчило положение англо-французских войск на западе, так как заставило немецкое командование перебросить в Восточную Пруссию с французского фронта 2 армейских корпуса и кавалерийскую дивизию.
11 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. В связи с этой памятной датой есть повод ближе познакомиться с непосредственными участниками сражения, которые и определили его успешный исход.
Смирнов Владимир Васильевич
Командир 20-го армейского корпуса. Генерал от инфантерии. Соответствует званию адмирала и действительного тайного советника. Как правило, генералы от инфантерии командовали крупными войсковыми соединениями (армейский корпус) и объединениями (фронт, армия, флот).
В сражении под Гумбинненом войска генерала Смирнова составляли правый фланг первой армии и понесли серьезные потери, но в целом фронт удержали. Особую стойкость проявили пехотинцы 29-й дивизии.
За успешные действия в Восточно-Прусской операции генерал Смирнов был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В дальнейшем он командовал войсками второй армии, с ней участвовал в боях на территории Польши.
В марте 1917 года Владимир Васильевич командовал войсками Западного фронта, но не поладил с Керенским и был уволен из действующей армии в резерв. Уехал в Пятигорск, и, несмотря на то, что участия в военных действиях не принимал, был расстрелян
большевиками.
Шемякин Константин Яковлевич
Начальник штаба 20-го армейского корпуса. Долгое время был начальником штаба Севастопольской-крепости. В 1910 году получил звание генерал-майора и возглавил штаб корпуса.
Как видим, корпусу нелегко пришлось в сражении под Гумбинненом, но по-настоящему трагические события ему предстояло пережить зимой 1915 года в ходе операции в Августовских лесах на территории Польши. Корпус был окружён немцами, но, несмотря на это, русские солдаты мужественно сражались и ценой своей гибели спасли русскую армию от окружения.
В этих боях генерал Шемякин попал в плен. После возвращения из плена он примкнул к большевикам и до конца своей жизни возглавлял Тульский областной военный комиссариат.
Шрейдер Михаил Дмитриевич
Уроженец Тулы. В 1913 году получил звание генерала и должность начальника артиллерии 20-го армейского корпуса. За бои в Восточной Пруссии награжден орденом Святого Владимира 2-й степени. Разделил трагическую участь корпуса. В Августовских лесах попал в плен, где и умер.
Лашкевич Николай Алексеевич
Генерал-лейтенант — командир 28-й пехотной дивизии. За бой при Гумбиннене награждён Георгиевским оружием. Именно его дивизия приняла на себя главный удар немцев и понесла самые тяжелые потери. На месте гибели солдат 28-й пехотной дивизии установлен обелиск в поселке Кубановка.
Правый фланг дивизии остался без прикрытия кавалерии, в результате немецкая кавалерия ворвалась в тыл. Дивизия с боями начала отступать и сдерживать натиск противника до тех пор, пока не подоспели на помощь соседние части.
В дальнейшем воевал в составе 20-го армейского корпуса. После окружения в Августовских лесах вывел остатки дивизии в район Гродно.
Епанчин Николай Алексеевич
Герой Гумбинненского сражения. 29 января 1913 года Епанчину было поручено возглавить 3-й армейский корпус, 14 апреля произведён в генералы от инфантерии. С началом Первой мировой войны с своим корпусом принял участие в Гумбинненской операции. Именно войска его корпуса разгромили немецкие войска генерала Макензина, чем и предопределили победу русской армии в этом бою. В начале 1915 года возглавлял Вержболовскую группировку русских войск и прикрывал правый фланг 10-й армии.
После неудачных боёв янаваря-февраля 1915 года бы снят с должности и зачислен в резерв, в ноябре уволен со службы. С июля 1916 года возвращён в строй, с января 1917 года занимался формированием 5-й Финляндской стрелковой дивизии, однако в апреле снова был отчислен.
Накануне Октябрьской революции был окончательно уволен в отставку и уехал в Крым. В 1920 году с остатками войск Врангеля эвакуировался в Турцию, а оттуда перебрался Германию.
С 1923 года проживал во Франции. Участвовал в деятельности Русского обще воинского союза (РОВС), руководил унтер-офицерским курсами РОВСа в Ницце. Умер 12 февраля 1941 года в Ницце.
Розеншильд-Паулин Анатолий Николаевич
Командир 29-й пехотной дивизии. После окончания боев под Гумбинненом продолжил командовать дивизией. В ходе баев в Августовских лесах 20 армеймкий корпус попал в окружение. А.Н.Розеншильд-Паулен попадает в плен. После возвращения в Россию примкнул к Белому движению. Воевал на Украине в составе ВСЮР. Главным образом против Петлюры, Григорьева и других полевых командиров.
После окончания гражданской войны эмигрировал в Югославию, где служил в армии. Выпустил воспоминания о боях под Гумбинненом, своим авторитетом содействовал в издании работ о Первой мировой войне своих боевых товарищей, в частности, того же К. М. Авариди.
Пользовался огромным уважением в Югославской армии и после смерти в 1929 году.
Черемисинов Владимир Александрович
Командир 120-го серпуховского полка 30-й пехотной дивизии. После боёв в Восточной Пруссии его военная карьера пошла вверх, к моменту Великой Октябрьской революции он занимал пост командующего Северным фронтом, а до этого возглавлял и Юго-Западный фронт.
Его роль в истории Октябрьской революции огромна, именно действия генерала Черемисина определили успех действий большевистского РВК. Роль генерала в истории Росси и будущей РСФСР замалчивается.
Эмигрировал в Данию, позже во Францию. Судьба его после 1930 года неизвестна.
Адариди Август Михайлович
Командир 27-й пехотной дивизии. После окончания Гумбиненского сражения продолжил командовать своей дивизией, однако из-за недоразумений и сложных отношений с вышестоящим начальством был снят с должности и, несмотря не неоднократные попытки вернуться в строй, в Русской армии места ему не нашлось.
Служил в РККА. Что необычно, в 1926 году спокойно уехал в Финляндию, позже — во Францию, никаким репрессиям со стороны спецслужб СССР не подвергался и спокойно прожил всю жизнь за границей.
Оставил великолепные воспоминания о Первой мировой войне, которые были изданы в Югославии.
Булгаков Павел Ильич
Генерал, командир 25-й пехотной дивизии. После завершения Гумбиненского сражения был назначен командиром 20-го армейского корпуса, который героически проявил себя в зимней кампании 1915 года, спасая русскую армию в Августовских лесах.
Булгаков вместе со штабом попадает в плен. Там получает тяжёлые травмы и после возвращения в Россию не принимает участия в событиях Гражданской войны в связи с расстроенным здоровьем. Выезжает в Бессарабию. После её присоединения в СССР подвергается аресту и умирает в тюрьме.
За Гумбиннен повышен в звании и награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.
Каменев Сергей Сергеевич
Адъютант генерал-квартирмейстерского отдела 1-й армии, позже начальник оперативного отдела этой армии. Один из создателей РККА. Командующий восточным фронтом. С 8 июля 1919 года по 1924 год возглавлял РККА. Умер в 1936 году.
Романов Иоанн Константинович
Одним из представителей императорского дома Романовых, непосредственно связанных с историей Восточной Пруссии в период Первой мировой воины, был князь императорской крови Российского императорского дома Иоанн Константинович Романов.
Он был первенцем в семье племянника Александра II великого князя Константина Константиновича и Елизаветы Соксен-Альтенбургской, герцогини Саксонской.
В России она, принявшая православие, именовалась Елизаветой Маврикеевной. Родился Иоанн в 1886 году в Павловске.
Его отец так характеризовал своего сына: «Благочестивый любящий, вежливый, скромный, немного обладающий даром слова, несообразительный, но вовсе не глупый и бесконечно добрый».
По традиции, Иоанн должен был выбрать военную карьеру, хотя по своим склонностям он был скорее предназначен для сана духовного. Но традиции семьи выбора не оставляли, и, окончив первый Кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище, Иоанн в 1908 выпускается ротмистром в лейб-гвардии конный его величества полк.
В 1911 году он женится на Елене Петровне Сербской. Брак оказался удачным, чета имела двух детей — Всеволода и Екатерину. Впоследствии дочь назовёт своего единственного сына Иоанном — в память об отце которого, впрочем, почти не помнит.
С началом первой мировой воины, которую Иоанн воспринял как личную в связи со своей женитьбой на сербской принцессе, он отбывает на фронт в составе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Там, будучи ординарцем штаба, он участвует в памятном бою у Каушена.
Позже за неоднократное успешное выполнение заданий командования осенью 1915 года он награждается георгиевским оружием. По-видимому, вполне заслуженно, так как его служба состояла ни в чём ином, как в доставлении приказов командования в части своей дивизии под огнём врага, так как связь телеграфом постоянно выходила из строя.
Позже в связи с гибелью князя Олега практически все Романовы, в том числе и Иоанн, были переведены во второй эшелон гвардейской конной дивизии, но Иоанн Константинович до февральской революции был в действующей армии.
В 1918 году он вместе с братьями был выслан большевиками в Екатеринбург и расстрелян у города Алапаевска, где живьём (Иоанн был ранен в голову) сброшен в одну из шахт, в которой и принял мученическую смерть.
Романов Гавриил Константинович
Князь императорской крови. Так же как и братья, князь Гавриил непосредственно участвовал в Первой мировой войне, в частности на территории Гумбинненского района в составе лейб-гвардии гусарского полка, где служил младшим офицером.
Гавриил Константинович родился в 1887 году в Павловске. В раннем детстве перенёс брюшной тиф что сказалось на его здоровье. Однако, несмотря на это, он был зачислен в первый Кадетский корпус. Позже закончил и Николаевское кавалерийское училище вместе с братом Иоанном.
Вместе с тем, не будучи уверенным, что здоровье позволит ему сделать военную карьеру, он заканчивает Александровский лицей и получает высшее гражданское образование.
С началом Первой мировой войны, несмотря на слабое здоровье, он добивается назначения в лейбгусары. В рядах полка он участвует в боевых операциях в качестве начальника команды разведчиков 4-го эскадрона, в том числе и на территории Гумбинненского района.
В передней линии Гавриил Константинович пребывает до конца 1915 года после чего, в связи с гибель брата Олега, Романовы практически все были отозваны с передовых позиций.
За период нахождения в составе лейб-гусарского полка Гавриил Константинович награждён орденами св. Владимира 4-й и 3-й степени с мечами и георгиевским оружием за храбрость, в том числе и за бой в Восточной Пруссии.
С 1916 по апрель 1917 года проходит службу в Академии генерального штаба. Полковник, что является, пожалуй, высшим для него званием, так как сам Николай II был также полковником.
После Великой октябрьской революции чудом избежал расстрела, так как Гавриил был женат на балерине Антонине Нестеровской, которая лично знала жену Горького Андрееву. Женщинам удалось убедить Максима Горького достать справки о том, что Гавриил смертельно болен и вот-вот умрёт, после чего большевики выпустили его за границу.
Умер в Париже в 1958 году.
Романов Олег Константинович
Четвёртый сын в семье великого князя Константина Константиновича и Елизаветы Маврикеевны Саксен-Альтенбургской.
Герой Первой мировой, участвовал в боях на территории Гумбинненского района. 27 сентября 1914 смертельно ранен в бою у деревни Пильвишлен в современной Литве, умер 2 дня спустя в городе Вильно. Награждён орденом св. Георгия 4-й степени.
Единственный из Романовых, погибший в ходе Первой мировой войны.
Родился 1892 году в Санкт-Петербурге. Закончил Полоцкий кадетский корпус и Александровский лицей, так как имел слабое здоровье и не предполагалось, что князь изберёт военную карьеру.
Серьёзно увлекался литературой, им написаны несколько стихов и прозаических произведений, кроме того, он изучал творчество Пушкина и занимался как филологией, так и историей.
Однако начало Первой мировой войны не оставило ему иного выбора, как идти сражаться за Отечество. Как окончивший полный курс высшего учебного заведения, хотя и гражданского, и имевшего за плечами Кадетский корпус, Олег Константинович производится в звание корнета лейб-гвардии и гусарского полка, где получает взвод в 5-м эскадроне.
Простым взводным он и провоевал всю свою Первую мировую войну сколько отпущено ему было Богом.
Для члена императорской семьи гибель на поле боя — явление редкое, потому, думается, образ князя Олега Константиновича может стать одним из центральных в храме всех святых в Гусеве. Есть его фотографии и пример жизни человека, не готовящегося к карьере военного, но отдавшего жизнь за Родину, когда это было нужно, тем более, что он мог избежать подобного исхода.
Романов Игорь Константинович
Князь императорской крови. Родился в 1894 году в Стрельне. Один из сыновей Константина Константиновича Романова.
Закончил Пажеский корпус, перед войной зачислен в Кадетский корпус, однако с началом военных действий, не окончив курса, идёт служить вольноопределяющимся в лейб-гвардии гусарский полк, где уже служат его братья Константин и Олег.
Проходит службу в 4-м эскадроне этого полка. Участвует в боевых операциях, в том числе и в Восточной Пруссии, за что награжден орденом св. Владимира 4-й степени. В 1915 году уволен из армии после тяжелого заболевания, с правом ношения мундира. В 1918 году расстрелян под Алапаевском. Канонизирован зарубежной РПЦ в качестве новомученика.
Владимир Летягин