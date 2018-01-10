Тяжёлая жизнь едва не довела жителя Гусева до самоубийства
10 январь 2018, 16:10
Тяжелая жизнь едва не довела жителя города Гусева Александра Алексеевича до петли. Эта история была опубликована в группе ВКонтакте «Я люблю город Гусев», имя главного героя авторы статьи поменяли.Теги: инвалиды самоубийство
Александр Алексеевич является инвалидом, около двух десятков лет он не покидает своего жилища. Таблетки с трудом заглушают страшные боли, врачи не знают их причины списывают всё на юношеский перелом. Александр Алексеевич считает себя отжившим своё и мечтает о скорейшей кончине.
«Меня мучают постоянные боли, и с этим ничего нельзя сделать. Спать мне можно 1-2 часа, потом нужно вставать и двигаться иначе боли становятся ещё сильнее. Считаю, что я много сделал для общества! (Александр Алексеевич 40 лет работал на заводе). Успел повидать внуков, вырастить своих детей и посадить сад из деревьев. С домом конечно не получилось, но не беда, мои дети это исправят. Хочется покоя для детей своих и для себя. Постоянно их мучаю просьбами о помощи, то в аптеку надо, то в магазин за особой едой», - рассказывает Александр Алексеевич.
У Александра Алексеевича, по его словам, осталось лишь три зуба, и он не может есть многие продукты. В основном его пища - это пюре и кефир.
«Просто хочется покоя, - продолжает рассказывать Александр Алексеевич. - Я уже отжил своё и не в состоянии нести обществу пользу. Очень сложно жить в нашей стране, каждый день появляются новые проблемы, а старые решаются очень медленно. За всю свою большую жизнь в нашем доме власти никогда не делали ремонта! Бывает приходят какие-то волонтеры, хотя я их и не приглашал. Начинают помогать... Прошлым летом, например, пришли помогать копать огород, перекопали грядку дай бог 4 на 4 и всё. Сфотографировались и ушли довольные. Только напрасно потревожили, огород то мы не сажаем уже лет пятнадцать наверно».
Общались мы с Александром Алексеевичем перед самым Новым годом. А буквально вчера пришли к нему в гости и узнали, что он пытался совершить суицид. По его словам, постоянные боли довели его до потери рассудка и в состоянии аффекта он полез в петлю. Когда узел был завязан, и он уже был готов расстаться с жизнью, Александр Алексеевич увидел, как на него в окошко смотрит маленькая девочка.
«Она сразу убежала, а у меня выступили слёзы на глазах. Мне стало очень стыдно, что я такой слабый. Просто устал жить и мучатся, не могу же я просить своих родственников лишить меня жизни! Это ведь незаконно...» - говорит Александр Алексеевич.
Александр Алексеевич живет скромно и не просит никакой помощи, хоть пенсии едва хватает на оплату налогов и продукты. Ему очень не нравится, когда его тревожат. Одежда у него от добрых людей.
«Дети мои пытались научить меня пользоваться ноутбуком и телефоном, но ничего не вышло. Я уже слишком старый и мне это не надо! Книг читать не могу, зрение плохое. Сердце постоянно хватает. Телевизор не смотрю, единственное для меня развлечение - это песни. Вот лежу я один дома и пою, вспоминаю жизнь со слезами на глазах. За чем я продолжаю существовать не понимаю. Каждый день прошу бога поскорее меня забрать. Очень сложно жить...» - подытожил Александр Алексеевич.
Александр Алексеевич является инвалидом, около двух десятков лет он не покидает своего жилища. Таблетки с трудом заглушают страшные боли, врачи не знают их причины списывают всё на юношеский перелом. Александр Алексеевич считает себя отжившим своё и мечтает о скорейшей кончине.
«Меня мучают постоянные боли, и с этим ничего нельзя сделать. Спать мне можно 1-2 часа, потом нужно вставать и двигаться иначе боли становятся ещё сильнее. Считаю, что я много сделал для общества! (Александр Алексеевич 40 лет работал на заводе). Успел повидать внуков, вырастить своих детей и посадить сад из деревьев. С домом конечно не получилось, но не беда, мои дети это исправят. Хочется покоя для детей своих и для себя. Постоянно их мучаю просьбами о помощи, то в аптеку надо, то в магазин за особой едой», - рассказывает Александр Алексеевич.
У Александра Алексеевича, по его словам, осталось лишь три зуба, и он не может есть многие продукты. В основном его пища - это пюре и кефир.
«Просто хочется покоя, - продолжает рассказывать Александр Алексеевич. - Я уже отжил своё и не в состоянии нести обществу пользу. Очень сложно жить в нашей стране, каждый день появляются новые проблемы, а старые решаются очень медленно. За всю свою большую жизнь в нашем доме власти никогда не делали ремонта! Бывает приходят какие-то волонтеры, хотя я их и не приглашал. Начинают помогать... Прошлым летом, например, пришли помогать копать огород, перекопали грядку дай бог 4 на 4 и всё. Сфотографировались и ушли довольные. Только напрасно потревожили, огород то мы не сажаем уже лет пятнадцать наверно».
Общались мы с Александром Алексеевичем перед самым Новым годом. А буквально вчера пришли к нему в гости и узнали, что он пытался совершить суицид. По его словам, постоянные боли довели его до потери рассудка и в состоянии аффекта он полез в петлю. Когда узел был завязан, и он уже был готов расстаться с жизнью, Александр Алексеевич увидел, как на него в окошко смотрит маленькая девочка.
«Она сразу убежала, а у меня выступили слёзы на глазах. Мне стало очень стыдно, что я такой слабый. Просто устал жить и мучатся, не могу же я просить своих родственников лишить меня жизни! Это ведь незаконно...» - говорит Александр Алексеевич.
Александр Алексеевич живет скромно и не просит никакой помощи, хоть пенсии едва хватает на оплату налогов и продукты. Ему очень не нравится, когда его тревожат. Одежда у него от добрых людей.
«Дети мои пытались научить меня пользоваться ноутбуком и телефоном, но ничего не вышло. Я уже слишком старый и мне это не надо! Книг читать не могу, зрение плохое. Сердце постоянно хватает. Телевизор не смотрю, единственное для меня развлечение - это песни. Вот лежу я один дома и пою, вспоминаю жизнь со слезами на глазах. За чем я продолжаю существовать не понимаю. Каждый день прошу бога поскорее меня забрать. Очень сложно жить...» - подытожил Александр Алексеевич.
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