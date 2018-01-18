ГО и ЧС информирует о мерах безопасности во время Крещенских купаний

18 январь 2018, 10:43

Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования.

19 января Православная Церковь празднует Крещение Господне. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. Совершается так называемый «крестный ход на Иордан» для освящения природных водоемов.С каждым годом количество жителей и гостей гор. Гусева, желающих окунуться в иордани, растет.Местом проведения купания на территории Гусевского городского округа определен участок реки Писса, расположенный возле Храма Всех Святых, расположенного по ул. Толстого, д. 2-а. В иных местах купание запрещено.Прежде чем решиться на купание, следует ознакомиться с основными правилами купания в проруби на Крещение.С целью недопущения травматизма людей купание в проруби не должно быть массовым, только по 1-2 человека. Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 1 минуту.До самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.Внимание! Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям! У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро и родители просто не успеют этого заметить. Последствия такого купания могут быть самые серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом, либо другим заболеванием центральной нервной системы.При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте.