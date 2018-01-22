Гусевский суд взыскал с иностранного гражданина 1 млн руб за неоплаченные таможенные платежи и пени

22 январь 2018, 14:03

В Гусевский городской суд обратилась Калининградская областная таможня к иностранному гражданину о взыскании неоплаченных таможенных платежей и пени.



Как следует из заявленных требований, 5 ноября 2015 года иностранным гражданином на территорию Российской Федерации был ввезён автомобиль «BMW 523», таможенными органами на данный автомобиль ответчика был оформлен временный ввоз на срок до 4 ноября 2016 года.



Однако, с таможенной территории ЕАЭС в срок, указанный в пассажирской таможенной декларации, автомобиль декларантом не был вывезен. В связи с нарушением срока временного ввоза, был установлен факт неуплаты таможенных платежей.



20 апреля 2017 года Калининградской областной таможней было выставлено требование об уплате таможенных платежей, согласно которому иностранному гражданину надлежало в срок не позднее 20 дней погасить имеющуюся задолженность по уплате таможенных платежей в сумме 877 616,15 рублей, пени за период с 5 ноября 2016 года по 20 апреля 2017 года в размере 48 671,13 рублей, а всего 926 287,28 рублей.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, Гусевский городской суд взыскал с иностранного гражданина сумму неуплаченных таможенных платежей в размере 877 616 рублей 15 копеек, пени в сумме 109 819 рублей 4 копейки, госпошлину в доход федерального бюджета – 13 074 рубля 35 копеек.

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