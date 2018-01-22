Волонтеры ДЮЦ провели игровую программу для воспитанников центра «Росток»

22 январь 2018, 16:32

Выпал долгожданный снег, и вновь захотелось праздника.



В рамках реализации проекта «Дети детям» волонтеры МАУ ДО «ДЮЦ» 18 января провели для воспитанников ГБУ СО КО Центра «Росток» игровую программу «Старый новый год».



В ходе мероприятия ребята вновь окунулись в атмосферу новогодних праздников: украшали елочку, играли в снежки, с завязанными глазами рисовали зимних героев и многое другое. А по окончанию игр получили сладкие призы и дипломы.



Праздничная атмосфера мероприятия никого не оставила равнодушным. Все ребята получили необычайный заряд бодрости и хорошего настроения.

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