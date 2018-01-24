Участники клуба «У Ирины» и сотрудники городской библиотеки посетили школу-музей «Вальдвикель»

24 январь 2018, 18:10

Точь -в- точь как было

Удивительное совпадение!

Коллектив МБУ «ГБО» и клуб по интересам «У Ирины»

Участники клуба по интересам «У Ирины», действующего при Фурмановской библиотеке, в компании сотрудников Гусевского библиотечного объединения, посетили на днях удивительное место – старую немецкую школу-музей Вальдвикель в Полесском районе.Здесь, в поселке Ильичевка, живет семья Инессы Савельевны Наталич – создателя музея. В небольшом двухэтажном доме в довоенное время располагалась школа, здесь же жили учителя. После 1945 года, когда в эти края потянулись эшелоны переселенцев, школа заработала вновь. Мама Инессы Савельевны много лет была завучем в школе. В память о ней И. Наталич выкупила полуразрушенное здание и постепенно восстановила его, чтобы создать здесь музей. Почти тридцать лет она изучала прошлое старого дома, собирала документы, общалась первыми переселенцами и немцами – бывшими учениками школы.Сегодня в школе-музее два выставочных зала. В одном собраны предметы быта довоенного и послевоенного времени. На стендах - информация о системе образования в Восточной Пруссии, записи-воспоминания и фотографии бывших учеников. Сохранились даже эшелонные списки людей, приезжавших в район после войны, и географическая карта, которой больше ста лет.Второй зал – максимально точно воссозданный учебный класс немецкой школы. Деревянные некрашеные парты, длинные, от стены к стене; кафедра учителя, старинная аутентичная школьная доска, печка в изразцах – словом, именно так выглядел класс с 1890 до 1943 года, когда немецкие дети учили здесь свои последние уроки. На столах – грифельные доски, есть ученические тетради с записями, школьные дневники и аттестаты и даже старинный кожаный портфель.Инесса Савельевна увлеченно и очень интересно рассказывает о системе образования в довоенной и современной Германии, о том, как и чему учились русские дети в этой школе. Мы попробовали решать задачи из старого учебника и писать на грифельных досках. Все получили единицы! – высший балл в немецкой системе образования.Показала Инесса Савельевна и свою книгу «Очерки о новой родине», сборник воспоминаний первых переселенцев Полесского района, изданный в 2015 году. в рамках Издательского проекта Правительства Калининградской области . Эта книга есть во всех библиотеках МБУ «ГБО».– поинтересовалась заведующая Фурмановской библиотекой Ирина Алексеевна Мозолькова.– ответила Инесса Савельевна.– сказала Ирина Алексеевна.Вот это совпадение! Нашему сотруднику и директору музея было, что обсудить за чашкой чая с пирогом, которыми Инесса Савельевна всегда угощает посетителей. В общем, поездка удалась!Выражаем особую благодарность генеральному директору АО «Автоколонна-1802» Филатовой Т.Б. за транспортную поддержку. И рекомендуем всем гусевцам посетить этот замечательный музей.