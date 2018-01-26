В поселке Лермонтово состоялся сход жителей

26 январь 2018, 13:35

24 января в Лермонтовском филиале МАУ ГДК города Гусева состоялся сход жителей. На собрании присутствовали: начальник Михайловского Территориального отдела МО «Гусевский городской округ» Ковалёв Виктор Александрович, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском районе» Грушко Любовь Николаевна.



Любовь Николаевна рассказала о работе по выполнению законодательства о социальной защите пенсионеров, инвалидов, одиноких престарелых граждан, ветеранов войны и труда на территории Гусевского района, выслушала и приняла все обращения и просьбы пенсионеров, ответила на ряд вопросов, дала консультации по отдельным позициям. Пенсионеры получили брошюры с информацией и телефонами социальных служб по льготам для инвалидов и ветеранов труда и были приглашены посетить «Комплексный центр социального обслуживания населения» в городе Гусеве.



На сходе жители задавали актуальные для них вопросы, такие как работа фельдшерского пункта , работы ЖКХ, благоустройства территории, также был озвучен не менее острый вопрос по газификации посёлков.



В ходе встречи Ковалёв В.А. ответил на все заданные вопросы, рассказал о проделанной работе в 2017 году и пообещал в ближайшее время проработать все поступившие вопросы и решить их по мере возможности.

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