В Гусеве стало возможным проведение сложных гинекологических операций

26 январь 2018, 18:08

В Гусевской больнице впервые прошла гистероскопическая операция. Внедрение такого метода лечения в гинекологии позволит проводить в стационаре Гусевской ЦРБ до четырех-пяти подобных манипуляций в неделю для женщин из всех восточных муниципалитетов региона, - рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.



Гистероскопия в последние годы получила широкое распространение и стала золотым стандартом диагностики внутриматочной патологии. Манипуляция проводится как в плановом, так и в экстренном порядке.



Как рассказала главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, операция была проведена пациентке, страдающей маточным кровотечением на фоне полипа эндометрия, выявленного на УЗИ, врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории Юлией Мамусиной и врачом-анестезиологом Александром Смирновым. Манипуляция длилась 15 минут, полип был удален.



Осуществление подобного хирургического вмешательства стало возможным благодаря новому современному оборудованию, приобретенному за счет средств больницы на общую сумму 198 тысяч рублей.



По словам Ольги Герцог, в настоящее время в Гусевской ЦРБ медицинским технологиям, позволяющим своевременно диагностировать и лечить заболевания у женщин, уделяется особое внимание. Так, в 2017 году на онкоцитологию обследовано более 5 тысяч женщин, на ранних стадиях выявлено 12 онко- и около 100 фоновых заболеваний, которые успешно пролечены. С сентября выполнено 18 реконструктивных операций по устранению тазовой десценции, две гистерэктомии. По распоряжению губернатора региона Антона Алиханова из резервного фонда было выделено 6,5 миллиона рублей на капительный ремонт женской консультации и дневного стационара, работы были завершены в конце 2017 года.



«При этом воспользоваться нашими новшествами в гинекологии могут не только жительницы Гусева, но и женщины, проживающие в других районах на востоке области», - уточнила главврач.

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