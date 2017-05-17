В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»

22 сентябрь 2017, 11:10

На днях в Гусевской центральной районной больнице была проведена уникальная операция по пластике женских половых органов, известная больше как «Манчестерская операция».Манчестерская операция - это комбинированное хирургическое вмешательство, представляющее собой сочетание ампутации шейки матки, ушивания передней и задней стенок влагалища, укрепления культи шейки матки и восстановление мышц тазового дна.В Москве манчестерская операция стоит в среднем 49 155 рублей.Про возраст пациентки, которой была проведена операция, в народе говорят – «ягодка опять», но это была уже вторая такая операция., - рассказывает Наталья (имя изменено автором), -Несколько дней назад Наталья пришла на очередной прием к Галине Ивановой в женскую консультацию Гусевской ЦРБ. После осмотра пациентки, заведующая женской консультацией пригласила свою коллегу акушера-гинеколога Юлию Мамусину, которая всего три недели назад приехала по приглашению руководства гусевской больницы работать в гинекологическом отделении., - рассказывает Юлия Мамусина. -Юлия Мамусина – врач высшей категории, которая владеет полным объемом оперативных вмешательств, а до этого заведовала оперблоком в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2»., - продолжает Наталья. -По словам врачей, уже к концу недели Наталья вернется к своим родным и будет жить полноценной жизнью здоровой женщины., - говорит врач. -А ассистировала новому доктору заведующая гинекологическим отделением ЦРБ Людмила Хаева., - рассказывает доктор. -Врач-кардиолог Людмила Курцеба на сегодняшний день работает заместителем главного врача по медицинской части Гусевской ЦРБ., - говорит Людмила Курцеба, -Вопрос о переезде в Калининградскую область у семьи Мамусиных назрел давно. Дело в том, что младший сын Юлии собирается продолжить мамину династию и поступать в один из ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга. Да и родственники у главы семейства живут под Зеленоградском., - рассказывает Юлия Мамусина, -Вместе с Юлией Мамусиной в операции принимал участие врач-анестезиолог, который в конце августа приехал вместе с супругой из Екатеринбурга по приглашению руководства гусевской больницы., - говорит главный врач Ольга Герцог, -По словам главного врача на базе Центра будут проводить гистероскопию и лапароскопию, чего никогда не делали в Гусеве. Будут проводить полное обследование, лечение и подготовку женщин к ЭКО. К тому же оборудование, которым располагает Гусевская ЦРБ, это позволяет.Гусевские хирурги уже успешно проводят лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие, обычно 0,5—1,5 см отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы, - прим автора). Теперь такие операции будут проводиться и при гинекологических показаниях.Думаю, что такие кадровые перемены по душе пациентам нашей больницы, а врачам приятно видеть счастливые глаза тех, кому они помогли.