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В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»

22 сентябрь 2017, 11:10
В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»
На днях в Гусевской центральной районной больнице была проведена уникальная операция по пластике женских половых органов, известная больше как «Манчестерская операция».

Манчестерская операция - это комбинированное хирургическое вмешательство, представляющее собой сочетание ампутации шейки матки, ушивания передней и задней стенок влагалища, укрепления культи шейки матки и восстановление мышц тазового дна.

В Москве манчестерская операция стоит в среднем 49 155 рублей.

Про возраст пациентки, которой была проведена операция, в народе говорят – «ягодка опять», но это была уже вторая такая операция.

«Первую мне сделали платно несколько лет назад в областном центре, - рассказывает Наталья (имя изменено автором), - но неудачно. От недуга избавиться не удалось. Потом мне предложили пройти обследование у врачей из Санкт-Петербурга, которые ведут прием в Калининграде, но опять-таки за деньги, но я не поехала».

Несколько дней назад Наталья пришла на очередной прием к Галине Ивановой в женскую консультацию Гусевской ЦРБ. После осмотра пациентки, заведующая женской консультацией пригласила свою коллегу акушера-гинеколога Юлию Мамусину, которая всего три недели назад приехала по приглашению руководства гусевской больницы работать в гинекологическом отделении.

«Мы осмотрели пациентку и предложили провести операцию по ампутации удлиненной шейки матки с передней кольпорафией и подшиванием кардинальных связок к передней стенке шейки матки и кольпоперинеопластикой здесь, в Гусеве, - рассказывает Юлия Мамусина. - Опыт проведения таких операций на прежнем месте работы у меня есть».

Юлия Мамусина – врач высшей категории, которая владеет полным объемом оперативных вмешательств, а до этого заведовала оперблоком в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

«Конечно же, я согласилась, - продолжает Наталья. - Страшно не было. Даже когда лежала на операционном столе ничего не чувствовала. Все время со мной общались врачи и медсестры. Сейчас чувствую себя прекрасно».

По словам врачей, уже к концу недели Наталья вернется к своим родным и будет жить полноценной жизнью здоровой женщины.

«Операция прошла без осложнений, - говорит врач. - Хочу отметить высокую квалификацию всего персонала оперблока гусевской больницы».

А ассистировала новому доктору заведующая гинекологическим отделением ЦРБ Людмила Хаева.

«В июле мы с мужем и младшим сыном приехали отдыхать на Балтийское море, - рассказывает доктор. - В Красноярске я раньше работала вместе с Людмилой Курцеба и решила позвонить, чтобы встретиться».

Врач-кардиолог Людмила Курцеба на сегодняшний день работает заместителем главного врача по медицинской части Гусевской ЦРБ.

«Мы действительно не виделись с тех пор, как уехала из Красноярска, - говорит Людмила Курцеба, - и я пригласила Юлию в Гусев пообщаться, посмотреть город. Ну и вместе с главным врачом Ольгой Герцог мы предложили ей переехать в Гусев на работу».

Вопрос о переезде в Калининградскую область у семьи Мамусиных назрел давно. Дело в том, что младший сын Юлии собирается продолжить мамину династию и поступать в один из ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга. Да и родственники у главы семейства живут под Зеленоградском.

«Я познакомилась с вашим городом, - рассказывает Юлия Мамусина, - мне он очень понравился. Чистый, ухоженный, есть куда сходить. Больше всего меня впечатлил физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.М. Попова. Я сама люблю заниматься фитнесом, потому как считаю, что прежде чем лечить людей врач должен быть сам здоров. Понравилась и школа, в которую теперь ходит мой сын. Коллектив в больнице принял меня очень хорошо. Поэтому я сразу втянулась в работу».

Вместе с Юлией Мамусиной в операции принимал участие врач-анестезиолог, который в конце августа приехал вместе с супругой из Екатеринбурга по приглашению руководства гусевской больницы.

«Мы и в дальнейшем продолжим работу по привлечению высококлассных специалистов в нашу больницу, - говорит главный врач Ольга Герцог, - ведь данная работа уже дает свои результаты. В министерстве здравоохранения правительства Калининградской области уже согласовано об организации в Гусеве Центра женского здоровья».

По словам главного врача на базе Центра будут проводить гистероскопию и лапароскопию, чего никогда не делали в Гусеве. Будут проводить полное обследование, лечение и подготовку женщин к ЭКО. К тому же оборудование, которым располагает Гусевская ЦРБ, это позволяет.

Гусевские хирурги уже успешно проводят лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие, обычно 0,5—1,5 см отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы, - прим автора). Теперь такие операции будут проводиться и при гинекологических показаниях.

Думаю, что такие кадровые перемены по душе пациентам нашей больницы, а врачам приятно видеть счастливые глаза тех, кому они помогли.

Сергей Каюков («За доблестный труд»)
Теги: больница
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Блекджек
# 1Блекджек
Ну умницы-врачи, что сказать! Еще бы молодых специалистов привлекали в нашу ЦРБ, все было бы отлично!
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