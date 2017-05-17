В Гусевской центральной районной больнице впервые проведена «Манчестерская операция»
22 сентябрь 2017, 11:10
На днях в Гусевской центральной районной больнице была проведена уникальная операция по пластике женских половых органов, известная больше как «Манчестерская операция».Теги: больница
Манчестерская операция - это комбинированное хирургическое вмешательство, представляющее собой сочетание ампутации шейки матки, ушивания передней и задней стенок влагалища, укрепления культи шейки матки и восстановление мышц тазового дна.
В Москве манчестерская операция стоит в среднем 49 155 рублей.
Про возраст пациентки, которой была проведена операция, в народе говорят – «ягодка опять», но это была уже вторая такая операция.
«Первую мне сделали платно несколько лет назад в областном центре, - рассказывает Наталья (имя изменено автором), - но неудачно. От недуга избавиться не удалось. Потом мне предложили пройти обследование у врачей из Санкт-Петербурга, которые ведут прием в Калининграде, но опять-таки за деньги, но я не поехала».
Несколько дней назад Наталья пришла на очередной прием к Галине Ивановой в женскую консультацию Гусевской ЦРБ. После осмотра пациентки, заведующая женской консультацией пригласила свою коллегу акушера-гинеколога Юлию Мамусину, которая всего три недели назад приехала по приглашению руководства гусевской больницы работать в гинекологическом отделении.
«Мы осмотрели пациентку и предложили провести операцию по ампутации удлиненной шейки матки с передней кольпорафией и подшиванием кардинальных связок к передней стенке шейки матки и кольпоперинеопластикой здесь, в Гусеве, - рассказывает Юлия Мамусина. - Опыт проведения таких операций на прежнем месте работы у меня есть».
Юлия Мамусина – врач высшей категории, которая владеет полным объемом оперативных вмешательств, а до этого заведовала оперблоком в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».
«Конечно же, я согласилась, - продолжает Наталья. - Страшно не было. Даже когда лежала на операционном столе ничего не чувствовала. Все время со мной общались врачи и медсестры. Сейчас чувствую себя прекрасно».
По словам врачей, уже к концу недели Наталья вернется к своим родным и будет жить полноценной жизнью здоровой женщины.
«Операция прошла без осложнений, - говорит врач. - Хочу отметить высокую квалификацию всего персонала оперблока гусевской больницы».
А ассистировала новому доктору заведующая гинекологическим отделением ЦРБ Людмила Хаева.
«В июле мы с мужем и младшим сыном приехали отдыхать на Балтийское море, - рассказывает доктор. - В Красноярске я раньше работала вместе с Людмилой Курцеба и решила позвонить, чтобы встретиться».
Врач-кардиолог Людмила Курцеба на сегодняшний день работает заместителем главного врача по медицинской части Гусевской ЦРБ.
«Мы действительно не виделись с тех пор, как уехала из Красноярска, - говорит Людмила Курцеба, - и я пригласила Юлию в Гусев пообщаться, посмотреть город. Ну и вместе с главным врачом Ольгой Герцог мы предложили ей переехать в Гусев на работу».
Вопрос о переезде в Калининградскую область у семьи Мамусиных назрел давно. Дело в том, что младший сын Юлии собирается продолжить мамину династию и поступать в один из ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга. Да и родственники у главы семейства живут под Зеленоградском.
«Я познакомилась с вашим городом, - рассказывает Юлия Мамусина, - мне он очень понравился. Чистый, ухоженный, есть куда сходить. Больше всего меня впечатлил физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.М. Попова. Я сама люблю заниматься фитнесом, потому как считаю, что прежде чем лечить людей врач должен быть сам здоров. Понравилась и школа, в которую теперь ходит мой сын. Коллектив в больнице принял меня очень хорошо. Поэтому я сразу втянулась в работу».
Вместе с Юлией Мамусиной в операции принимал участие врач-анестезиолог, который в конце августа приехал вместе с супругой из Екатеринбурга по приглашению руководства гусевской больницы.
«Мы и в дальнейшем продолжим работу по привлечению высококлассных специалистов в нашу больницу, - говорит главный врач Ольга Герцог, - ведь данная работа уже дает свои результаты. В министерстве здравоохранения правительства Калининградской области уже согласовано об организации в Гусеве Центра женского здоровья».
По словам главного врача на базе Центра будут проводить гистероскопию и лапароскопию, чего никогда не делали в Гусеве. Будут проводить полное обследование, лечение и подготовку женщин к ЭКО. К тому же оборудование, которым располагает Гусевская ЦРБ, это позволяет.
Гусевские хирурги уже успешно проводят лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие, обычно 0,5—1,5 см отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы, - прим автора). Теперь такие операции будут проводиться и при гинекологических показаниях.
Думаю, что такие кадровые перемены по душе пациентам нашей больницы, а врачам приятно видеть счастливые глаза тех, кому они помогли.
Манчестерская операция - это комбинированное хирургическое вмешательство, представляющее собой сочетание ампутации шейки матки, ушивания передней и задней стенок влагалища, укрепления культи шейки матки и восстановление мышц тазового дна.
В Москве манчестерская операция стоит в среднем 49 155 рублей.
Про возраст пациентки, которой была проведена операция, в народе говорят – «ягодка опять», но это была уже вторая такая операция.
«Первую мне сделали платно несколько лет назад в областном центре, - рассказывает Наталья (имя изменено автором), - но неудачно. От недуга избавиться не удалось. Потом мне предложили пройти обследование у врачей из Санкт-Петербурга, которые ведут прием в Калининграде, но опять-таки за деньги, но я не поехала».
Несколько дней назад Наталья пришла на очередной прием к Галине Ивановой в женскую консультацию Гусевской ЦРБ. После осмотра пациентки, заведующая женской консультацией пригласила свою коллегу акушера-гинеколога Юлию Мамусину, которая всего три недели назад приехала по приглашению руководства гусевской больницы работать в гинекологическом отделении.
«Мы осмотрели пациентку и предложили провести операцию по ампутации удлиненной шейки матки с передней кольпорафией и подшиванием кардинальных связок к передней стенке шейки матки и кольпоперинеопластикой здесь, в Гусеве, - рассказывает Юлия Мамусина. - Опыт проведения таких операций на прежнем месте работы у меня есть».
Юлия Мамусина – врач высшей категории, которая владеет полным объемом оперативных вмешательств, а до этого заведовала оперблоком в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».
«Конечно же, я согласилась, - продолжает Наталья. - Страшно не было. Даже когда лежала на операционном столе ничего не чувствовала. Все время со мной общались врачи и медсестры. Сейчас чувствую себя прекрасно».
По словам врачей, уже к концу недели Наталья вернется к своим родным и будет жить полноценной жизнью здоровой женщины.
«Операция прошла без осложнений, - говорит врач. - Хочу отметить высокую квалификацию всего персонала оперблока гусевской больницы».
А ассистировала новому доктору заведующая гинекологическим отделением ЦРБ Людмила Хаева.
«В июле мы с мужем и младшим сыном приехали отдыхать на Балтийское море, - рассказывает доктор. - В Красноярске я раньше работала вместе с Людмилой Курцеба и решила позвонить, чтобы встретиться».
Врач-кардиолог Людмила Курцеба на сегодняшний день работает заместителем главного врача по медицинской части Гусевской ЦРБ.
«Мы действительно не виделись с тех пор, как уехала из Красноярска, - говорит Людмила Курцеба, - и я пригласила Юлию в Гусев пообщаться, посмотреть город. Ну и вместе с главным врачом Ольгой Герцог мы предложили ей переехать в Гусев на работу».
Вопрос о переезде в Калининградскую область у семьи Мамусиных назрел давно. Дело в том, что младший сын Юлии собирается продолжить мамину династию и поступать в один из ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга. Да и родственники у главы семейства живут под Зеленоградском.
«Я познакомилась с вашим городом, - рассказывает Юлия Мамусина, - мне он очень понравился. Чистый, ухоженный, есть куда сходить. Больше всего меня впечатлил физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.М. Попова. Я сама люблю заниматься фитнесом, потому как считаю, что прежде чем лечить людей врач должен быть сам здоров. Понравилась и школа, в которую теперь ходит мой сын. Коллектив в больнице принял меня очень хорошо. Поэтому я сразу втянулась в работу».
Вместе с Юлией Мамусиной в операции принимал участие врач-анестезиолог, который в конце августа приехал вместе с супругой из Екатеринбурга по приглашению руководства гусевской больницы.
«Мы и в дальнейшем продолжим работу по привлечению высококлассных специалистов в нашу больницу, - говорит главный врач Ольга Герцог, - ведь данная работа уже дает свои результаты. В министерстве здравоохранения правительства Калининградской области уже согласовано об организации в Гусеве Центра женского здоровья».
По словам главного врача на базе Центра будут проводить гистероскопию и лапароскопию, чего никогда не делали в Гусеве. Будут проводить полное обследование, лечение и подготовку женщин к ЭКО. К тому же оборудование, которым располагает Гусевская ЦРБ, это позволяет.
Гусевские хирурги уже успешно проводят лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие, обычно 0,5—1,5 см отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы, - прим автора). Теперь такие операции будут проводиться и при гинекологических показаниях.
Думаю, что такие кадровые перемены по душе пациентам нашей больницы, а врачам приятно видеть счастливые глаза тех, кому они помогли.
Сергей Каюков («За доблестный труд»)
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