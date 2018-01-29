В Гусеве двое мужчин спасли тонущую в реке собаку
29 январь 2018, 10:58
В Гусеве двое мужчин спасли собаку, тонущую в реке. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Инцидент произошёл в воскресенье, 28 января, в районе дома №44 по проспекту Ленина. Собака громко визжала, барахталась в воде, но не могла самостоятельно выбраться на лёд. На берегу бегала другая собака и скулила.
Один из мужчин пошёл по тонкому льду спасать животное, второй стоял на подстраховке. После того, как собаку вытащили из воды, она скрылась.
Инцидент произошёл в воскресенье, 28 января, в районе дома №44 по проспекту Ленина. Собака громко визжала, барахталась в воде, но не могла самостоятельно выбраться на лёд. На берегу бегала другая собака и скулила.
Один из мужчин пошёл по тонкому льду спасать животное, второй стоял на подстраховке. После того, как собаку вытащили из воды, она скрылась.
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