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Гусев является одним из самых востребованных направлений у пассажиров в Калининграде

2 февраль 2018, 19:48
В 2017 году в Калининграде резко возросла популярность автобусных рейсов, следующих на восток региона. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на сообщение директора Калининградского автовокзала Елены Беликовой в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» от 2 февраля.

По словам директора предприятия, самые востребованные у калининградцев направления сейчас — это города Гусев, Черняховск и Советск.

«Восток области — очень популярное направление. Было очень удивительно, что в том году добавляли рейсы и вводили новые автобусы на Гусев», — рассказала Беликова.

Исходя из того, что именно утренний рейс из Калининграда в Гусев пользуется очень большим спросом, Беликова сделала вывод: жители регионального центра отправляются туда на работу.
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Пассажир
# 1Пассажир
«Восток области — очень популярное направление. Было очень удивительно, что в том году добавляли рейсы и вводили новые автобусы на Гусев», — рассказала Беликова.
Удивительно читать про дополнительные рейсы. 2 февраля из Калининграда в период с 15-20 до 16-40 один единственный рейс в 15-50, и то через Гвардейск. В Гусеве были в 18-40. Если утром люди едут на работу, как же им так же быстро вернуться обратно?
Вчера, 20:11   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 2Зритель
Вы не так поняли.

..Исходя из того, что именно утренний рейс из Калининграда в Гусев пользуется очень большим спросом, Беликова сделала вывод: жители регионального центра отправляются туда на работу...
Вчера, 20:15   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 3Конь в пальто
Дизель или рельсобус когда пойдёт,пустомели едросовские?
Вчера, 23:48   ЦитироватьОтветить0

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