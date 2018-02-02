Гусев является одним из самых востребованных направлений у пассажиров в Калининграде
2 февраль 2018, 19:48
В 2017 году в Калининграде резко возросла популярность автобусных рейсов, следующих на восток региона. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на сообщение директора Калининградского автовокзала Елены Беликовой в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» от 2 февраля.
По словам директора предприятия, самые востребованные у калининградцев направления сейчас — это города Гусев, Черняховск и Советск.
«Восток области — очень популярное направление. Было очень удивительно, что в том году добавляли рейсы и вводили новые автобусы на Гусев», — рассказала Беликова.
Исходя из того, что именно утренний рейс из Калининграда в Гусев пользуется очень большим спросом, Беликова сделала вывод: жители регионального центра отправляются туда на работу.
По словам директора предприятия, самые востребованные у калининградцев направления сейчас — это города Гусев, Черняховск и Советск.
«Восток области — очень популярное направление. Было очень удивительно, что в том году добавляли рейсы и вводили новые автобусы на Гусев», — рассказала Беликова.
Исходя из того, что именно утренний рейс из Калининграда в Гусев пользуется очень большим спросом, Беликова сделала вывод: жители регионального центра отправляются туда на работу.
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