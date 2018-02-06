Секретарь регионального отделения «Единой России» встретился с партийцами в Гусеве
6 февраль 2018, 11:44
Вчера Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин встретился с партийцами в Гусеве. Во встрече приняли участие местные отделения Гусева и Озерска.Единая Россия Евгений Михайлов Михаил Зацепин Дмитрий Распопов
Андрей Кропоткин поблагодарил партийцев за работу в 2017 году, вручил почетные грамоты и книги об истории края наиболее активным единороссам.
Среди гусевцев были отмечены за хорошие показатели в партийной работе – Людмила Бородачева и Николай Сухоруков, за проектную работу и проведение проектных мероприятий – Надежда Подобед, Виктор Миньков и Олеся Катамадзе, за участие в партийной жизни – сотрудники ОАО «Автоколонна № 1802», книгой «Легенды Янтарного края» - Любовь Верхулевская, Римма Белоусова, Ирина Волошина, Михаил Зацепин, Евгений Михайлов, Дмитрий Распопов.
Андрей Кропоткин рассказал о планах работы регионального отделения Партии и отметил сильные стороны каждого из присутствующих местных отделений.
По словам лидера калининградских единороссов, Гусевское местное отделение - это сплоченная команда единомышленников, влияющая на развитие городского округа. Партийцы здесь вносят существенный вклад в обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического роста.
В этом году по инициативе местного отделения Партии и Калининградского янтарного комбината в одном из детских садов Гусева появилась лечебная сенсорная янтарная комната.
Андрей Кропоткин поблагодарил партийцев за работу в 2017 году, вручил почетные грамоты и книги об истории края наиболее активным единороссам.
Среди гусевцев были отмечены за хорошие показатели в партийной работе – Людмила Бородачева и Николай Сухоруков, за проектную работу и проведение проектных мероприятий – Надежда Подобед, Виктор Миньков и Олеся Катамадзе, за участие в партийной жизни – сотрудники ОАО «Автоколонна № 1802», книгой «Легенды Янтарного края» - Любовь Верхулевская, Римма Белоусова, Ирина Волошина, Михаил Зацепин, Евгений Михайлов, Дмитрий Распопов.
Андрей Кропоткин рассказал о планах работы регионального отделения Партии и отметил сильные стороны каждого из присутствующих местных отделений.
По словам лидера калининградских единороссов, Гусевское местное отделение - это сплоченная команда единомышленников, влияющая на развитие городского округа. Партийцы здесь вносят существенный вклад в обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического роста.
В этом году по инициативе местного отделения Партии и Калининградского янтарного комбината в одном из детских садов Гусева появилась лечебная сенсорная янтарная комната.
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