Секретарь регионального отделения «Единой России» встретился с партийцами

24 октябрь 2017, 20:48

Сегодня Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин встретился с партийцами Гусева, Озерска, Черняховска и Гвардейска.



Встреча состоялась в рамках подведения итогов избирательной кампании, в результате которой губернатором Калининградской области избран кандидат от Партии «Единая Россия» Антон Алиханов.



В городской библиотеке города Черняховска Секретарь Калининградского регионального отделения Партии Андрей Кропоткин вручил благодарственные письма регионального отделения Партии «Единая Россия» и книги «Калининград70» собственного авторства партийцам, активным участникам избирательной кампании.

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