Аварийное здание на улице Московской огородили в целях безопасности
7 февраль 2018, 15:50
В целях безопасности вход в подъезд аварийного здания по улице Московской, 40 в Гусеве закрыт металлическими ограждениями. На стене установлена строительная сетка, защищающая прохожих от возможного падения элементов фасада. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Напомним, городская администрация уже второй раз пытается продать это здание. Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей. Заявки принимаются до 14 февраля.
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Напомним, городская администрация уже второй раз пытается продать это здание. Начальная цена продажи объекта составляет 9 920 600 рублей. Заявки принимаются до 14 февраля.
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