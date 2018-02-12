Облправительство купило непригодную для жизни «однушку» в Гусеве за 1,4 млн руб
12 февраль 2018, 17:14
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск агентства по имуществу областного правительства к компании «Союзстройтехнология» о понуждении ее привести в пригодное для жизни состояние квартиру, проданную областному правительству в 2015 году за 1,44 млн руб. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru».госзакупки суд
Как видно из решения суда, «Союзстройтехнология» передала квартиру 2014 года постройки, расположенную в Гусеве, агентству по имуществу. В марте 2016 года жилье было передано по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Чинаре Ибадовой. Получив квартиру Ибадова пожаловалась в агентство на образование сырости, грибка и отслоение обоев по всему периметру помещения, что сделало помещение непригодным для проживания. Через 4 месяца Ибадова расторгла договор найма.
Уже в сентябре 2016 года было проведен осмотр помещения, но акт осмотра был составелн только к февралю 2017 года.
Летом 2017 года экспертная комиссия установила, что в здании нарушена изоляция несущих конструкций фундамента, а также наблюдается стойкий едкий запах грибка, отслоение обоев и шпаклевки.
Наконец, в августе инженером по обследованию зданий и сооружений Калининградского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» было признано, что помещения квартиры не соответствует ГОСТу.
В мае 2017 года агентство уведомило продавца квартиры, чтобы он привел квартиру в порядок, но добровольно он это делать отказался. В итоге агенство подало иск о понуждении к выполнению работу данных работ и суд его удовлетворил.
В суде представитель «Союзстройтехнологи» сообщил, что компания просто являлась подрядчиком строительства и не может отвечать по иску. Суд не принял этот довод, констатировав, что что компания по факту являлась продавцом квартиры.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Согласно сайту Госзакупок, 24 апреля 2015 года всего у «Союзстройтехнологии» было закуплено 20 однокомнатных квартир по цене 1,44 млн руб. каждая.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Союзстройтехнологии» Николай Житник.
Согласно госконтракту на поставку квартиры, которая досталась Чинаре Ибадовой, площадь приобретенной чиновниками квартиры составила 39,6 кв.м. из них жилая 17,8 кв.м.
Помимо прочего в контракте сообщается, что кадастровая стоимость квартиры составляет 750 тыс. руб.
Квартиры закупались в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на 2012-2016 годы» за счет областного бюджета.
Закупка осуществлялась в период губернаторства Николая Цуканова.
Как видно из решения суда, «Союзстройтехнология» передала квартиру 2014 года постройки, расположенную в Гусеве, агентству по имуществу. В марте 2016 года жилье было передано по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Чинаре Ибадовой. Получив квартиру Ибадова пожаловалась в агентство на образование сырости, грибка и отслоение обоев по всему периметру помещения, что сделало помещение непригодным для проживания. Через 4 месяца Ибадова расторгла договор найма.
Уже в сентябре 2016 года было проведен осмотр помещения, но акт осмотра был составелн только к февралю 2017 года.
Летом 2017 года экспертная комиссия установила, что в здании нарушена изоляция несущих конструкций фундамента, а также наблюдается стойкий едкий запах грибка, отслоение обоев и шпаклевки.
Наконец, в августе инженером по обследованию зданий и сооружений Калининградского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» было признано, что помещения квартиры не соответствует ГОСТу.
В мае 2017 года агентство уведомило продавца квартиры, чтобы он привел квартиру в порядок, но добровольно он это делать отказался. В итоге агенство подало иск о понуждении к выполнению работу данных работ и суд его удовлетворил.
В суде представитель «Союзстройтехнологи» сообщил, что компания просто являлась подрядчиком строительства и не может отвечать по иску. Суд не принял этот довод, констатировав, что что компания по факту являлась продавцом квартиры.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Согласно сайту Госзакупок, 24 апреля 2015 года всего у «Союзстройтехнологии» было закуплено 20 однокомнатных квартир по цене 1,44 млн руб. каждая.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Союзстройтехнологии» Николай Житник.
Согласно госконтракту на поставку квартиры, которая досталась Чинаре Ибадовой, площадь приобретенной чиновниками квартиры составила 39,6 кв.м. из них жилая 17,8 кв.м.
Помимо прочего в контракте сообщается, что кадастровая стоимость квартиры составляет 750 тыс. руб.
Квартиры закупались в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на 2012-2016 годы» за счет областного бюджета.
Закупка осуществлялась в период губернаторства Николая Цуканова.
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